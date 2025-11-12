หายหนาว รับไออุ่น "ผ้าห่มผืนเขียว" จาก โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปี 26

นับเป็นเวลา 26 ปี ที่คาราวาน "ผ้าห่มผืนเขียว" ใน “โครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว" ได้ออกเดินทางส่งมอบรอยยิ้ม และความอบอุ่นไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมมอบโอกาสความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ โดยมี บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ด้วยการผสานความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวมาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำ แนวคิด (BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING) “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”
ล่าสุดส่งมอบผ้าห่มผืนเขียว ให้กับพี่น้อง 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมแห่งการแบ่งปันความอบอุ่นความห่วงใยความสุขและส่งต่อความปรารถนาดี โดยบรรยากาศตั้งแต่เช้าของทั้ง 4 จังหวัดได้มีชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียง หอบลูกหอบหลานพามากันร่วมกิจกรรม และเข้ารับบริการต่างๆ ฟรี ที่โครงการฯ จัดเตรียมไว้ ไว้ อาทิ ตรวจอัลตร้าซาวน์ ในช่องท้อง และคัดกรองนิ่วในท่อปัสสาวะจาก รพ.รวมแพทย์ยโสธร กิจกรรมอำเภอยิ้ม กิจกรรม “ให้น้องจากใจไทยเบฟ” มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา และทุนการศึกษา กิจกรรมแยกขยะ Recycle จาก TBR ฯลฯ จากนั้นเข้าสู่พิธีมอบผ้าห่มฯ ที่เปิดด้วยการแสดงที่จัดเตรียมไว้สำหรับต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีให้รับชม รับฟัง เรียกว่าสร้าง ความประทับใจอย่างยิ่ง
พร้อมกันนี้ยังมีเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปณิธานแห่งการ “ให้” ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, โรงพยาบาลรวมแพทย์ ยโสธร, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด, บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้กับ น้องของเรา อีกทั้งยังมีกลุ่มนักศึกษาโครงการ Beta Young Entrepreneur จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมสร้างกิจกรรมสันทนาการเติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความสุขและอบอุ่นให้กับพี่น้อง
ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ คาราวานผ้าห่มผืนเขียวจะออกเดินทางไปยังอีก 11 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ พิจิตร กำแพงเพชร ลำพูน ลำปาง พะเยา ชียงราย และ เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทยต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนต่อไป