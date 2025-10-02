ไทยเบฟ สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ขับเคลื่อน โครงการ ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 26

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ภายใต้ โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ที่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ตอกย้ำแนวคิด “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน (BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING)” พร้อมพลังเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ที่เตรียมเดินทางส่งมอบความอบอุ่นและความห่วงใยด้วย “ผ้าห่มผืนเขียว” ไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวปลายปีนี้ “เพราะคนไทย ให้กันได้”
ทั้งนี้ ไทยเบฟ ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยหนาวที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่มีความห่างไกล และยังขาดแคลนให้บรรเทาความเดือดร้อน ไปพร้อมกับการส่งมอบรอยยิ้มให้กับพี่น้องคนไทยภายใต้ความอบอุ่นของผ้าห่มผืนเขียว พร้อมกับความห่วงใย และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่คาราวานผ้าห่มไปถึง ทั้งด้านของการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมเรื่องการศึกษา กีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ในจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์นครราชสีมา ชัยภูมิ พิจิตร กำแพงเพชร ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่