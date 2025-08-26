พัชราภรณ์ วรยิ่งยง เปิดงานนิทรรศการ “Power of Art by Power Buy x Artstory”

พัชราภรณ์ วรยิ่งยง ผช.กก.ผจญ.ฝ่ายการตลาด บจก.เพาเวอร์บาย ร่วมกับ วรัท จันทยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร Artstory by Autistic Thai เปิดงานนิทรรศการ “Power of Art by Power Buy x Artstory” โชว์ผลงานจากศิลปินออทิสติก แนวคิด ‘Power of Love - Technology for All’ ณ เพาเวอร์บาย เซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานจัดถึง 14 ก.ย. 68
***
ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ปี 2025 (FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025) 50 ล้านบาท โดยมี สมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ ร.ท. ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย เป็นผู้แทนรับมอบ ที่อาคารปาร์คเวนเจอร์
***
ดำเกิง ทองซ้อนกลีบ CEO & Co-Founder บจก.เกรทอินดีด เจ้าของผลิตภัณฑ์ DragKooler เข้ารับรางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568 (MSME AWARD 2025) โดยมี ประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ