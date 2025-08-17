ลูกยางไทยเตรียมอุ่นเครื่องจีน ฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ อินดอร์ฯหัวหมาก 19 ส.ค.นี้ ชมฟรีติดขอบสนาม

นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าว การนับถอยหลังสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ปี 2568 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral Event และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ทีมชาติไทย เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
โดยมี นาย หยาง เสี่ยวหลง ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําราชอาณาจักรไทย, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นางภาวินี ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)พร้อมด้วยนักตบทีมชาติจีน และทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรีน พระรามเก้า
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมวอลเลย์บอลแห่งสาธารณรัฐประชาขนจีน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง นัดพิเศษ ระหว่าง ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้า เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2568 โดยทีมชาติจีน จะลงแข่งขันนัดพิเศษกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - จีน
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในวาระ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนนี้ จะเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายที่จะได้ร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อทำให้ปีครบรอบความสัมพันธ์นี้ กลายเป็น “ปีทองแห่งมิตรภาพไทย - จีน” มุ่งไปสู่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ให้สมตามคำขวัญในโอกาสฉลอง 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ที่ว่า “จีน - ไทยสานใจกัน ร่วมสร้างฝันประชาคม”
ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความยินดีที่สมาคมวอลเลย์บอลจีน ส่งทีมมาร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันกระชับมิตรกับทีมชาติไทย ถือเป็นการใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมวอลเลย์หญิงของทั้งสองชาติ ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 7 กันยายนนี้ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ใน 4 จังหวัดทั้ง เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันของทั้งไทย และ จีน ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของทีมให้สามารถทำผลงานได้ดีในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 เป็นการแข่งขันกีฬาหัวใจสีเขียว Green Heart Event มุ่งสู่ Net Zero ด้วยคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ (Carbon Neutral Event) เพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยสู่แนวทางความยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป
นางภาวินี ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และทีมชาติไทย เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนสำหรับประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ที่มีความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาล และระดับประชาชน ได้พัฒนาในหลายมิติไปด้วยกันอย่างราบรื่นจวบจนปัจจุบัน จากความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานของทั้งสองประเทศ และเนื่องในวาระพิเศษนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จึงได้ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการอุ่นเครื่องของนักวอลเลย์บอลหญิงของทั้งสองประเทศก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ความความสัมพันธ์ที่ดีด้านมิติกีฬา ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการของระหว่างสองประเทศ เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ด้วย
นอกจากนี้ ไทยเบฟ ยังได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ภายใต้แบรนด์เครื่องดื่ม “เอส โคล่า” ผ่านแคมเปญ “เสิร์ฟเอส เชียร์ไทยให้ AWESOME เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทย โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2568 ขอเชิญชวนแฟนวอลเลย์บอลมาร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง 2 ทีม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ไปด้วยกัน รวมทั้งร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 นี้ด้วย
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญ และร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 โดยกำหนดให้มีรูปแบบการจัดงานแบบ GREEN HEART EVENT (GHE) และ Carbon Neutral Event ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดงานแข่งขันกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับการลด และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหมดของการแข่งขัน เพื่อเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ตามนโยบายของนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะให้การแข่งขันครั้งนี้ เป็นต้นแบบของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานเพื่อลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ทุกภาคส่วน ทุกการดำเนินงานต้องเข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบและปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสำหรับภาคการกีฬาเอง ก็นับเป็นภาคส่วนที่สำคัญ ที่สามารถเข้ามาเป็นต้นแบบในการเข้ามีส่วนร่วม เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด Carbon Neutral event
การแข่งขัน “วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025” ครั้งนี้คณะผู้จัดงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกแมตช์การแข่งขัน ครอบคลุมพื้นที่จัดการแข่งขันใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ และนำไปสู่การวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ในการซื้อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) มาชดเชย ส่งผลให้การแข่งขันในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายในการเป็นกิจกรรมที่ Carbon Neutral Event ซึ่งไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันกีฬา ที่คำนึงถึงความยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ต่อไปในอนาคต
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษระหว่าง ทีมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ทีมชาติไทย เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนในครั้งนี้ จะทำการแข่งขันจริงของทั้งสองประเทศ โดยจะทำการแข่งขันจำนวน 3 เซ็ต นอกจากนี้จะมีการแข่งขันในเซ็ตที่ 4 โดยแบ่งนักกีฬาของจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้งสองประเทศมารวมเป็นทีมเดียวกันแบบผสม ทำการแข่งขันเพื่อกระชับมิตรอีกหนึ่งเซ็ต หลังจากนั้นจะจัดรายการ Fan meet ให้แฟนวอลเลย์บอลได้ใกล้ชิดนักกีฬา ขอลายเซ็นและถ่ายภาพในบริเวณรอบๆ สนามแข่งขันด้วย
การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลและผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันฟรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป และมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง Youtube : TVA Channel ให้แฟนกีฬาได้ติดตามรับชมด้วย