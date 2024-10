ททท. จัดกิจกรรม “Sound of Friendship Concert” ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน 50 ปี ดึง “กองทัพ พีค , ต้าห์อู๋ พิทยา , วันเดอร์เฟรม , PROXIE” มอบความสุขเชื่อมความสัมพันธ์สองประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “Sound of Friendship Concert” ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน ร่วมเปิดงาน โดย นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และ นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ปิดท้ายกิจกรรมโครงการ “Nihao Month” เชื่อมสู่การเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน 50 ปี ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “Sound of Friendship Concert” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Nihao Month” ที่ ททท. จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนเพิ่มการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วง Golden Week ที่เป็นช่วงวันหยุดยาวของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยมากกว่าปกติ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคม เชื่อมโยงไปสู่ของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 50 ปี ที่จะมาถึงในปี 2568 นี้ ซึ่งคาดว่าจะสร้างการรับรู้กว่า 500 ล้านคน-ครั้งสำหรับกิจกรรม Sound of Friendship Concert ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ Nihao Month ใช้ดนตรีและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ไทย-จีน โดยร่วมส่งความสุขผ่านการแสดงวัฒนธรรม (ดนตรีผสมผสานไทย-จีน) และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยที่มีฐานแฟนคลับชาวจีนเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 5 ตุลาคม 2567 พบกับ กองทัพ พีค และ ต้าห์อู๋ พิทยา และวันที่ 12 ตุลาคม 2567 พบกับ วันเดอร์เฟรม และ PROXIE ตั้งแต่เวลา 15.00 -18.00 น. ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอนจากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-3 ตุลาคม 2567 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว 5,342,872 คน ซึ่งยังคงเป็นตลาดที่ครองแชมป์เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด โดยมีสัญญาณบวกจากการฟื้นตัวของความจุโดยสารเที่ยวบิน (Seat Capacity) ในปี 2567 และการขยายเส้นทางการบินตรงจากพื้นที่ศักยภาพของจีน ได้แก่ เมืองซีอาน ฉางชา และเจิ้งโจว ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านอื่น ๆ ได้แก่ มาตรการยกเว้นวีซ่าไทย-จีน การเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและนิยมเดินทางต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยวันที่ 1-7 ตุลาคม 2567 ตรงกับช่วงวันหยุดวันชาติจีนที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยมากขึ้นกว่าช่วงปกติถึงร้อยละ 30 และจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย 132,000 - 183,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 - 144 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 และคาดว่าจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 3,710 - 5,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58-121 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ซึ่งการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงเวลานี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งสำคัญเพื่อกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไตรมาสสุดท้ายให้บรรลุเป้าหมาย 8 ล้านคนในปี 2567 ตามที่ ททท. ตั้งใจไว้