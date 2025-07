ถ้วยวอลเลย์บอลโลกมาถึงไทยแล้ว พร้อมเปิดตัวมาสคอตสุดน่ารัก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ เปิดตัวมาสคอตและของที่ระลึก รวมทั้งเปิดเส้นทาง World Trophy on Tour สู่ 4 จังหวัด ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ปี 2568 พร้อมเปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผ่านหลายช่องทางจากที่ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ได้ให้เกียรติประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ปี 2568 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2568 โดยจะมีทีมตัวแทนจากประเทศต่างๆ ทุกทวีปทั่วโลก ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก มาร่วมการแข่งขัน 32 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 สาย สายละ 4 ทีม กระจายจัดการแข่งขันรอบแรก ไปยังเมืองหลักของทุกภาค รวม 4 เมือง คือ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา, ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ส่วนรอบ 16 ทีม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จัดที่ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อม และเชิญแฟนกีฬาชาวไทยร่วมนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก Volleyball Women' s World Championship Thailand 2025 ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. - 7 ก.ย.นี้ โดยมีเหล่าผู้สนับสนุน คุณวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา, คุณปทุม พรรณพิสุทธิ์, คุณดิษกร คุณธร, คุณสมชาติ สุรจิตติพงศ์ บริษัท บางกอกดิสทริบิวเตอร์ จำกัด, คุณสุรชัย สาธิตะกร บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ ประเทศไทย จำกัด, คุณชัย นิมากร บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, คุณชาลินี พูนลาภมงคล บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด, นายแพทย์สยาม เลิศพิทักษ์สินชัย โรงพยาบาลปิยะเวท, คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน), คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน), คุณสมเกียรติ ครุฑดำรงชัย ผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน), คุณณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นาย ธนัสถ์ เกิดสมบัติ สายการบินแอร์เอเชีย, คุณภาคภูมิ เส็งแดง PPTV, คุณ ณพัชราพร กุศล AIS Play และ คุณทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมงานสำหรับภายในงานมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ร่วมเปิดตัวของที่ระลึก พร้อมทั้งเปิดตัว Mascot ที่มีแรงบันดานใจมาจากนางฟ้ากินรี "กลุ่ม V Angel นางฟ้าวอลเลย์บอล" ประกอบด้วย "T Angel" นางฟ้าไทยแลนด์ สีแดง ทับทิมสยาม, "B Angel" นางฟ้ากรุงเทพ สีเหลือง ดอกดาวเรือง, "C Angel" นางฟ้าเชียงใหม่ สีชมพู ดอกพญาเสือโคร่ง, "K Angel" นางฟ้าโคราช สีเขียว ธรรมชาติเขาใหญ่ และ "P Angel" นางฟ้าภูเก็ต สีฟ้า น้ำทะเลภูเก็ต พร้อมทั้งของที่ระลึกการแข่งขัน เป็นครั้งแรก และเปิดตัวถ้วย World Trophy Volleyball Women' s World Championship Thailand 2025 โดย ฌาร์ม โอสถานนท์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส และ "เตย" หัตถยา บํารุงสุข นักตบทีมชาติไทย เป็นผู้เชิญถ้วยรางวัลพร้อมเปิดเส้นทางของ World Trophy on Tour สู่ 4 จังหวัดเจ้าภาพร่วม ได้แก่ เชียงใหม่ วันที่ 23-27 ก.ค. ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลเชียงใหม่, นครราชสีมา วันที่ 30 ก.ค.-3 ส.ค. ที่ชั้น 4 เทอมินอล 21 โคราช, ภูเก็ต วันที่ 6-10 ส.ค. ที่ชั้น 3 เซ็นทรัล ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร วันที่ 16-17 ส.ค. ที่ชั้น 1 ไอคอนสยาม กรุงเทพ นอกจากนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ยังร่วมเชิญแฟนกีฬาทุกคนมาร่วมสนุกกับเพลงประจำการแข่งขัน “To be the Champion” ผ่านทาง Youtube : TVA Channel ถ่ายสดทอดจาก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีนทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก กับของที่ระลึกมากมาย ทั้งตุ๊กตามาสคอต พวงกุญแจมาสคอต กระเป๋า เสื้อ หมวก กระบอกน้ำ และ ผ้าพันคอ พร้อมเปิดให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพผ่าน QRCODE สั่งซื้อและดูข้อมูลได้ที่เพจ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องบัตรเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก เฉพาะแมตช์ของทีมสาวไทยตั๋วขายหมดไปแล้ว ขณะที่ตั๋วรอบอื่นๆยังพอมีอยู่ ซึ่งถ้าหากใกล้ถึงวันแข่งขันแล้วยังมีที่นั่งในสนามเหลืออยู่พอสมควร ก็จะไม่ให้ที่นั่งว่าง จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนักเรียนเยาวชน หรือบุคคลพิเศษ ผู้พิการ ในภูมิภาคนั้น ได้เข้ามาสัมผัส และสร้างแรงบันดาลใจกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้