เสิร์ฟความสนุกกันแบบจัดเต็ม ในคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai รวมน้ำใจ” คืนรอยยิ้มให้โรงเรียน

จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งกับคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai รวมน้ำใจปีที่ 15” โดยมี มูลนิธิพลังน้ำใจไทย ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะรวมพลังน้ำใจไทยจากคนไทยทุกคน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ และภัยธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกล เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับน้อง ๆ โดยมีกองทัพศิลปินที่มารวมตัวกันแบบไม่มีค่ายไม่มีสังกัดมาร่วมส่งพลังเสิร์ฟ์ความสนุกกันแบบจัดเต็มนำโดย Modern Dog, Lipta , Urboy TJ, เจ้านาย เจ้าขุน, Alala, แพร ชนา, New Country, กอกี้ กวิสรา, Better Weather, The Parkinson และ Chaladeen ที่จะมาส่งพลังใจผ่านเสียงดนตรีเพื่อมอบความสุข และคืนโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ ท่ามกลางบรรกาศสุดคึกคัก และบุคคลสำคัญจากแวดวงต่าง ๆ ที่มาร่วมชม และ
ส่งพลังน้ำใจไทยร่วมกันในครั้งนี้
เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในนามประธานกรรมการมูลนิธิพลังน้ำใจไทย และตัวแทนคณะผู้จัดงาน Sustainability Expo กล่าวว่า ในนามประธานกรรมการมูลนิธิพลังน้ำใจไทย และตัวแทนคณะผู้จัดงาน Sustainability Expo ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มารวมพลังน้ำใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้ ผ่านการจัดคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษขึ้นอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai รวมน้ำใจปีที่ 15” เพื่อระดมทุนฟื้นฟูโรงเรียนต่าง ๆ และคืนรอยยิ้มให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ และภัยธรรมชาติ ให้กลับมาทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ตามพันธกิจของมูลนิธิฯ ในการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนทั่วประเทศต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ นับตั้งแต่การก่อตั้งมูลนิธิพลังน้ำใจไทย
มูลนิธิพลังน้ำใจไทย โดยความร่วมมือของ 12 องค์กร เอกชน ประกอบไปด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มเซ็นทรัล / บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) / กลุ่มมิตรผล / บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มบริษัททรู และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทราในทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนตลอดระยะเวลา 15 ปี เป็นจำนวนเงินกว่า 128 ล้านบาท โดยเมือปี พ.ศ. 2567 มูลนิธิฯ สามารถระดมทุนผ่านการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซม ฟื้นฟู โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 11 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา คณะทำงานมูลนิธิพลังน้ำใจไทย ได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านปางห้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น พร้อมรอยยิ้มของเด็ก ๆ สำหรับวันนี้ เราได้รับเกียรติจากศิลปินจิตอาสาที่มารวมตัวกันแบบไม่มีค่ายไม่มีสังกัด นำโดย Modern Dog, Lipta , Urboy TJ, เจ้านาย เจ้าขุน, Alala, แพร ชนา, New Country, กอกี้ กวิสรา, Better Weather, The Parkinson และ Chala deen ที่จะมาส่งพลังใจผ่านเสียงดนตรีเพื่อมอบความสุข และคืนโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ
มูลนิธิพลังน้ำใจไทย ยังคงเดินหน้าในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบและภัยธรรมชาติ ทั้งในด้านการสร้างขวัญกำลังใจ ควบคู่ไปกับการดูแล ทั้งอาหาร น้ำดื่มของใช้ในการดำรงชีพที่มีความจำเป็น และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างแนวทางเพื่อความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากการผสานพลังน้ำใจไทยของพวกเราภาคเอกชนไทย ทั้ง 12 องค์กร ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เคียงข้างกันมาตั้งแต่วิกฤตอุทกภัยในปี 2554 รวมถึงคณะผู้จัดงาน Sustainability Expo 2025
ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากการผสานพลังน้ำใจไทยของพวกเราภาคเอกชนคนไทยที่ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) กลุ่มเซ็นทรัล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มมิตรผล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัททรู และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
