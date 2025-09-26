KH Academy ปิดคอร์สที่ปรึกษาทางการเงินรุ่น 4

สถาบัน KH Academy จัดพิธีปิดหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 4 พร้อมประกาศผลทีมนิสิตนักศึกษาผู้ชนะกิจกรรมเวิร์กชอปนำเสนอแผนการลงทุน คว้าทุนการศึกษา 50,000 บาท และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกว่า 50 คน ด้านบิ๊กบอส “บูรพา สงวนวงศ์” สุดปลื้ม KH Academy บ่มเพาะและผลักดันเยาวชนสู่เส้นทางวิชาวิชาชีพด้านการเงินเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยต่อไปในอนาคต
นายบูรพา สงวนวงศ์ รองผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และผู้บริหารสถาบัน KH Academy เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2568 ณ KH Academy Ratchathewi Campus สถาบัน KH Academy โดยในงานได้รับเกียรติจากเหล่าผู้บริหาร วิทยากร จากองค์กรที่ปรึกษาทางการเงิน พันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM , บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาร่วมเป็นสักขีพยานความสำเร็จของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ
โอกาสนี้ นายบูรพา ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนผู้สนับสนุนสถาบัน KH Academy วิทยากรจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผู้สนับสนุนหลักสูตรฯ อย่าง กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน Thailand Capital Market Development Fund หรือ CMDF ในการช่วยกันฟูมฟักผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และโอกาสในการเข้าถึงสายวิชาชีพด้านตลาดเงินตลาดทุน
“หลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ดำเนินการตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นที่ 4 ก็มีจำนวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมอบรมมากขึ้นเรื่อย ๆ มั่นใจว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ประกอบธุรกิจในอนาคตได้อย่างแน่นอน เพราะศาสตร์ด้านการเงินด้านการลงทุนเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต” นายบูรพากล่าว
จากนั้น ผู้บริหาร KH Academy ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ จำนวนทั้งสิ้น 53 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดแต่ที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญในพิธีปิดหลักสูตร Prep for Financial Advisor รุ่นที่ 4 คือการประกาศผลทีมผู้ชนะจากกิจกรรม Workshop นำเสนอแผนการลงทุนการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทและประเมินมูลค่ากิจการ ชิงทุนการศึกษาประเภททีม จำนวน 50,000 บาท ซึ่งมีการแบ่งทีมนิสิตนักศึกษาออกเป็น 8 ทีม ได้แก่ ทีม A - H
โดยแต่ละทีมต่างโชว์ศักยภาพสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นำเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการที่ปรึกษาทางการไม่แพ้มืออาชีพ ทำเอาเหล่ากรรมการพากันทึ่งในความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ไปตาม ๆ กัน ซึ่งในที่สุดทีมที่ทำผลงานได้โดดเด่น ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทไปครอง ได้แก่ ทีม C สมาชิกทีมประกอบด้วย น.ส.นวินดา กำจรเวทย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 3 ม.ธรรมศาสตร์ , น.ส.ษมาภา ศิวฐิติกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 2 ม.ธรรมศาสตร์ , นายธนโชติ เทียมทะนงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 4 ม.ธรรมศาสตร์ , น.ส.ณัฐนันท์ อาชาเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ม.เกษตรศาสตร์ , น.ส.กัลยกร ก้อนทองคำ คณะบริหารธุรกิจ ปี 2 ม.หอการค้าไทย , นายเจนวิทย์ เมฆเพ็ง คณะบริหารธุรกิจ ปี 2 ม.หอการค้าไทย และน.ส.สุวรี ดาราเรือง คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ม.เกษตรศาสตร์ โอกาสนี้ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตนักศึกษาทุกคนที่มุ่งมั่นก้าวสู่วิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับสถาบัน KH Academy เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจของ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ในการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) , บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) , บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)