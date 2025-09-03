KH Academy จับมื อตลท.-โบรกเกอร์ชั้นนำ เปิดคอร์ส Prep for Investment Analyst

สถาบัน KH Academy จับมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ เดินหน้าจัดหลักสูตร Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 มุ่งบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เสริมสร้างทักษะวิชาชีพผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเวิร์กชอปจริงกับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพช่วยเสริมทัพตลาดทุนไทยในอนาคต
สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดทุนไทย ล่าสุดเปิดหลักสูตร Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 2568 ณ KH Academy Ratchathewi Campus โดยมีนายณัฐภัทร เงาวิศิษฎ์กุล Co-Founder สถาบัน KH Academy เป็นผู้กล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมด้วยคุณธงวัฏ จิตรภาษย์ ที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 จาก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยมหิดล , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวนทั้งสิ้น 65 คน
โดยวันแรกของการเปิดหลักสูตรฯ อุ่นเครื่องด้วยการปฐมนิเทศ ในภาคเช้าเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านการเงิน (Basic Finance) โดย ผศ.ดร.ขนิษ พุกกะเวส อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIC ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ส่วนภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ ESG (Environment, Social, Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก นางรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าถึง เข้าใจในบทบาทและความสำคัญของ ESG ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน
“ก่อนอื่นต้องชื่นชมทาง “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ที่มีการจัดตั้งสถาบัน KH Academy ขึ้น ดีใจที่มีสื่อที่เห็นความ
สำคัญในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการเงินการลงทุนกับคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการ เพราะสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการปลูกฝัง ไม่ใช่แค่บริษัทจดทะเบียน หรือนักลงทุน แต่ผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ในแวดวงตลาดทุนก็เป็นจุดสำคัญที่จะเสริมความรู้ รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่ต่อไปต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่องของบรรษัทภิบาล ซึ่งความรู้เรื่อง ESG เป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม pm2.5 ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาความแตกต่าง เป็นความรู้ที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเราควรจะต้องตระหนักถึงอิมแพคของมัน ฉะนั้นวันนี้ที่น้อง ๆ ได้โอกาสมาเรียนรู้เรื่องของ ESG ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ก็หวังว่าน้อง ๆ จะสามารถบูรณาการเรื่องของ ESG เข้าไปกับการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่ในอนาคตที่จะก้าวสู่การทำงานไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพใดก็ตาม” นางรัตน์วลีกล่าว
สำหรับหลักสูตร Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 4 นี้ สถาบัน KH Academy ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Development Fund หรือ CMDF) ซึ่งจะยังคงมีความเข้มข้นครบถ้วนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การศึกษาดูงานในกิจกรรม Company Visit และการจัดกิจกรรม Workshop ให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรได้ลงมือปฏิบัติเสมือนจริง เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมโอกาสในการชิงทุนการศึกษาประเภททีม จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) รวมถึง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ส่งผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์มากประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ผสานทั้งองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อบ่มเพาะเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมเมื่อก้าวสู่สายอาชีพด้านการเงินการลงทุน
ทั้งนี้ สถาบัน KH Academy ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจของ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ในการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) , บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) และบริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)