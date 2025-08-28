“แบรนด์ซุปไก่สกัด” ประกาศผลเวทีประกวดไอเดียออกแบบสื่อดิจิทัล “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2568" ผลงานออกแบบแอปฯ BLOODATHON Marathon for life คว้ารางวัลชนะเลิศ

28 สิงหาคม 2568 – ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND’S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ซุปไก่สกัด ประกาศผลการแข่งขัน “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2568: Tech for Life Challenge” เวทีให้นิสิตนักศึกษาประกวดไอเดียสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของโครงการ ‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต’ (BRAND’S Young Blood) ภายใต้โจทย์ “เทคโนโลยีจะช่วยดึงดูด และ/หรือ อำนวยความสะดวกให้เยาวชนไทยมาบริจาคโลหิตมากขึ้นได้อย่างไร”
โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ‘BLOODATHON Marathon for life’ จากทีม BLOODATHON ซึ่งจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 50,000 บาท นอกจากนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะนำผลงานไปต่อยอดพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนในการบริจาคโลหิตต่อไปในอนาคต
นางมธุวลี สถิตยุทธการ รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “’โครงการ ‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต’ ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมไทย ตามค่านิยม ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) ของซันโทรี่"
"โดยในปีนี้ เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของการดำเนินโครงการฯ เราได้ยกระดับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน และหนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือ กิจกรรม ‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต : Tech for Life Challenge’ การแข่งขันประกวดไอเดียสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความเป็นผู้นำของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ และจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการบริจาคโลหิตพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทักษะดิจิทัลในการพัฒนาแบบจำลองนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง"
"ภายใต้โจทย์ ‘เทคโนโลยีจะช่วยดึงดูด และ/หรือ อำนวยความสะดวกให้เยาวชนไทยมาบริจาคโลหิตมากขึ้นได้อย่างไร’ โดยกิจกรรมนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ซึ่งส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ร่วมกับบริษัทฯ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะพิจารณานำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพื่อกระตุ้นการบริจาคโลหิตในวงกว้าง และอำนวยความสะดวกด้านการบริจาคโลหิตให้แก่ประชาชนต่อไปในอนาคต”
ภายหลังจากการเปิดรับการส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากนิสิตนักศึกษากว่า 220 คนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ส่งผลงานไอเดียสุดสร้างสรรค์เข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 57 ผลงาน
โดยทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้มีโอกาสเข้าร่วม Workshop เพื่อรับความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์การบริจาคโลหิตในประเทศไทย การยกระดับทักษะดิจิทัล และการพัฒนาผลงานดิจิทัลให้ตอบโจทย์ประเด็นทางสังคมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภากาชาดไทย ดีป้า และ เนคเทค หลังจากนั้น ผลงานต่าง ๆ จะถูกประเมินด้วยเกณฑ์การตัดสินที่ประกอบด้วย รูปแบบการนำเสนอของทีม การตอบโจทย์ข้อจำกัดด้านการบริจาคโลหิต ความคิดสร้างสรรค์ การใช้งานได้จริงของเทคโนโลยี และความยั่งยืนของโครงการ โดยคณะกรรมการจะทำการประเมิน 2 รอบ เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 ผลงานที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หรือ“Final Pitching Day” โดยทีมที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันในเวทีนี้ ได้แก่
•รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ‘BLOODATHON Marathon for life’ จากทีม BLOODATHON ได้รับรางวัล
โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร
และทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายธนาวินด์ ดอกตาลยงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวสุมิตรา ศิลาโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 และนางสาวพิมพ์นารา เกศรา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน ‘BLOOD DONATION’ จากทีม Five Flow Pony ได้รับเกียรติบัตร
และทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวสิดาพร สร้อยสม นางสาวสุภิชยา หอยแก้ว และนางสาวสุชญา โกวิทยากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ นางสาววรัชญา ราญมีชัย และนางสาวเกศรินทร์ เลิศวิลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยทั้งหมดมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน ‘GIVE+’ จากทีม Aquila ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวภัทรหทัย ยศปัญญา และนายณัฐกมล มาลีหวล นิสิตชั้นปีที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวณัฐชา ปิ่นวัฒนากุล และนายธีธัช ถิรเดชสกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายวรณัฐ วรเศรษฐศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวสุมิตรา ศิลาโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนจากทีม BLOODATHON ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เล่าถึงแนวคิดของผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “จากโจทย์ที่ต้องนำเสนอไอเดีย
ในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยกระตุ้น ดึงดูด รวมถึงอำนวยความสะดวกให้เยาวชนไทยมาบริจาคโลหิตมากขึ้น เพื่อบรรเทา Pain Point เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของคนรุ่นใหม่ การเปลี่ยนมุมมองหรือการรับรู้ของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการบริจาคโลหิต
จากเรื่องเฉพาะกิจให้กลายเป็นกิจกรรมที่มีความหมายและสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน คือ จุดมุ่งหมายที่เราอยากให้เกิดขึ้น
จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการออกแบบแอปพลิเคชัน ‘BLOODATHON Marathon for life’ โดยนำการ ‘วิ่งมาราธอน’ มาผสานเข้ากับประสบการณ์การบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นแกนหลักในการออกแบบฟีเจอร์ต่าง ๆ ในแอปฯ เช่น ฟีเจอร์ Blood Kilometers ระบบสะสมระยะทางจากการบริจาคโลหิตเพื่อปลดล็อกรางวัลต่าง ๆ ทำให้การบริจาคโลหิตมีเป้าหมาย ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและดึงดูดให้เยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการมาบริจาคโลหิต เช่น ฟีเจอร์ Ready to Run ระบบ Check-list เตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนบริจาคโลหิต เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะบริจาคโลหิตสามารถประเมินความพร้อมของร่างกายได้ด้วยตนเองก่อนไปบริจาค และแจ้งเตือนให้กลับมาบริจาคอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 90 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สภากาชาดไทยกำหนดไว้ เป็นต้น
การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้พวกเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัด รวมทั้งได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย ทั้งความรู้เรื่อง
การบริจาคโลหิต การออกแบบแอปพลิเคชัน ได้รับฟังถึงแนวคิดที่สร้างสรรค์ของทีมอื่น ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ทำให้พวกเรามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงพัฒนาผลงานของทีมให้น่าสนใจยิ่งขึ้นในทุก ๆ รอบการแข่งขัน พวกเราขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำมาตลอดการแข่งขัน ส่งผลให้ทีมเราประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ นอกจากนี้ ขอขอบคุณโครงการ ‘แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2568: Tech for Life Challenge’ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา สุดท้ายอยากชวนเพื่อน ๆ มาร่วมกันบริจาคโลหิต เพราะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างที่คิด เช่นเดียวกับแนวคิดของแอปฯ BLOODATHON ทุกครั้งที่เราบริจาคนั้นเปรียบเสมือนเราได้ก้าวไปข้างหน้า และได้ส่งต่อชีวิตให้กับผู้อื่น”