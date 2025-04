“แบรนด์” เปิดตัวแคมเปญวันสงกรานต์ 2025 “ให้แบรนด์แทนใจ ให้ใจใกล้กัน” ตอกย้ำความผูกพันและความห่วงใยในสุขภาพของคนในครอบครัว

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้และของขวัญแบรนด์ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สงกรานต์เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกครอบครัวได้กลับมาพบกัน เราจึงต้องการให้ ‘แบรนด์’ เป็นตัวแทนของความห่วงใย ที่ช่วยส่งต่อสุขภาพดีให้กับคนที่เรารัก ภายใต้แนวคิด ‘ให้แบรนด์แทนใจ ให้ใจใกล้กัน’ ซึ่งเราตั้งใจออกแบบแคมเปญนี้ให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ต้องการมอบของขวัญให้คนในครอบครัว และผู้ที่ต้องการทำบุญอย่างใส่ใจ เพื่อให้สงกรานต์ปีนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่เต็มไปด้วยความหมาย”เพื่อให้การส่งต่อความรักและความปรารถนาดีเป็นเรื่องง่ายขึ้น BRAND’S จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลดสูงสุด 15% สำหรับกระเช้าและชุดของขวัญเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบ พร้อมมอบกระเป๋าเก็บความเย็น รุ่น Wiggle Cooler Bag ฟรี! เมื่อซื้อครบ 1,499 บาท โดยสามารถเลือกซื้อได้ที่ Lotus’s, Big C, The Mall และ Tops ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 23 เมษายน 2568 ตามช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมอบของขวัญที่มีคุณค่าและมีความหมายให้กับคนที่รักแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของ “แบรนด์” ในการสนับสนุนสุขภาพที่ดีของทุกคนนายนภิส กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของแคมเปญปีนี้คือการเปิดตัว แพ็กทำบุญที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ โดยจำหน่ายครั้งแรกที่ 7-Eleven ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 ในราคา 155 บาท พร้อมโปรโมชั่นลดพิเศษ สำหรับแพ็กทำบุญแบบ Empty Box ที่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด หรือแบรนด์รังนกแท้ เพื่อส่งเสริมการถวายอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่ง “แบรนด์” เชื่อว่าแนวคิดนี้จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำบุญในรูปแบบที่คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้นนอกจากนี้ แบรนด์ร่วมกับธนาคารยูโอบี มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ เริ่มต้นเพียง 1,950 คะแนน ที่ฟีเจอร์ Rewards+ บนแอป UOB TMRW ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์วีต้า วิตามินเอ เบอร์รี่ช็อต (42 มล. x 6 ขวด) ใช้ 1,950 คะแนน มูลค่า 209 บาท, แบรนด์ซุปไก่สกัด (42 มล. x 6 ขวด) ใช้ 2,200 คะแนน มูลค่า 229 บาท, แบรนด์รังนกแท้ สูตรไซลิทอล (42 มล. x 9 ขวด) ใช้ 8,700 คะแนน มูลค่า 944 บาท รวมถึงกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ HAMPER A แบรนด์รังนกแท้ สูตรไซลิทอล (42 มล. x 10 ขวด) ใช้ 10,200 คะแนน มูลค่า 1,099 บาท, HAMPER B แบรนด์ซุปไก่สกัดและรังนกแท้คลาสสิก (42 มล. x 10 ขวด) ใช้ 7,800 คะแนน มูลค่า 839 บาท, และ HAMPER C แบรนด์ซุปไก่สกัด (42 มล. x 10 ขวด) ใช้ 3,800 คะแนน มูลค่า 409 บาท ให้คุณแลกสุขภาพดีเป็นของขวัญให้ตัวเองและคนที่คุณรักได้แล้ววันนี้ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)นายนภิส กล่าวปิดท้ายว่า “แบรนด์” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของขวัญ แต่เป็นตัวแทนของความรักและความห่วงใยที่ส่งต่อถึงกันได้อย่างแท้จริง เราหวังว่าสงกรานต์ปีนี้ ทุกคนจะได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว พร้อมส่งต่อสุขภาพดีผ่านผลิตภัณฑ์ของ BRAND’S ไม่ว่าจะเป็นชุดของขวัญเพื่อคนที่คุณรัก หรือแพ็กทำบุญ เพื่อให้เทศกาลนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหมาย และมีคุณค่ามากกว่าที่เคยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Brand’s World Thailand หรือคลิก www.facebook.com/BRANDSWorldThailand หรือ Line Official Account @brandsworld