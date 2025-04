แบรนด์ซุปไก่สกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเวทีแข่งขันสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2568: Tech for Life Challenge”

9 เมษายน 2568 –ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “แบรนด์” ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2568: Tech for Life Challenge" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของโครงการ “BRAND’S Young Blood” โดยเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศส่งไอเดียสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการบริจาคโลหิต ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอด 1 ปี โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2568 พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตต่อเนื่องตลอดปีรองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (Giving Back to Society) จึงดำเนินโครงการ ‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต’ (BRAND’S Young Blood) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีของการดำเนินโครงการฯ""เราจึงยกระดับกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่สร้างให้กับสังคมไทยและส่งเสริมการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดการแข่งขันใหญ่แห่งปี การแข่งขันประกวดไอเดียสุดสร้างสรรค์ในชื่อ ‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต : Tech for Life Challenge’ เวทีที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานที่สร้างสรรค์ผ่านการออกแบบสื่อดิจิทัลในรูปแบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันในปีนี้ คือ การนำเสนอรูปแบบโจทย์ที่มีความแปลกใหม่และท้าทาย เข้ากับยุคดิจิทัล รวมถึงเพิ่มมูลค่ารางวัลทุนการศึกษาสำหรับทีมผู้ชนะอีกด้วย"ทั้งนี้ นอกจากการจัดแข่งขัน ‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต : Tech for Life Challenge’ แล้ว ยังมีกิจกรรมรณรงค์อีกหลากหลายรูปแบบที่เราเตรียมจัดขึ้นตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น งาน WORLD BLOOD DAY กิจกรรมอบรมให้ความรู้และเชิญชวนบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก กิจกรรม Roadshow ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต กิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการ “BRAND’S Young Blood 2025” เพื่อให้ความรู้ด้านการเตรียมพร้อมก่อนการบริจาคโลหิตและสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ และส่งเสริมการบริจาคโลหิตในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้ายอดการบริจาคโลหิตภายใต้โครงการฯ ปี 2568 จำนวน 125,000 ยูนิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีช่วงระยะเวลาการบริจาคโลหิตได้ยาวนาน นำไปสู่การร่วมเป็นพลังเลือดใหม่ ที่สามารถร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการฯ ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”สำหรับกิจกรรม “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต : Tech for Life Challenge” เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี จากทุกสถาบันทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการสมัครและส่งผลงานการออกแบบเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิต ภายใต้โจทย์ "เทคโนโลยีจะช่วยดึงดูดและอำนวยความสะดวกให้เยาวชนไทยมาบริจาคโลหิตมากขึ้นได้อย่างไร?” โดยมีเกณฑ์ในการประกวด ดังนี้• ร่วมแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน• ส่งแนวคิดการออกแบบ แอพพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ ในรูปแบบไฟล์ PDF ของ PowerPoint presentation ไม่เกิน 5 หน้า (ไม่รวมหน้าปกและอ้างอิง)• ผลงานที่ใช้นำเสนอในรอบสุดท้ายจะต้องเป็น high-fidelity prototype ของแอพพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ที่สามารถจำลองการใช้งานจริงได้• ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2568• รางวัลชนะเลิศ: โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 50,000 บาท• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1: เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2: เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท• ทุกทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับผลิตภัณฑ์ “แบรนด์ซุปไก่สกัด” ดื่มฟรีตลอด 1 ปีสมัครได้แล้ววันนี้! นิสิตและนักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/9aa2Br2rdBLhBeKp7 หรือสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับการแข่งขัน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Online Open House & Workshops ได้ที่ https://forms.gle/TAJBbBPz4sELoLmK8 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2568 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน: วิชิตา โพธิปราสาท 099-346- 9154 (email: brandsyoungblood2025@gmail.com)