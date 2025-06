นิสสัน ประกาศผลผู้ชนะโครงการ “NISSAN e-POWER Challenge” เสริมพลังคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมสร้างสังคมยั่งยืน

โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของนิสสันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านนวัตกรรมที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในระยะยาว โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของนิสสันในการสร้างโลกที่สะอาด ปลอดภัย และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของเราว่าความรับผิดชอบขององค์กรไม่ได้จำกัดอยู่แค่การพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเสริมพลังให้คนรุ่นใหม่สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วยด้วยการฝังคุณค่าเหล่านี้ลงในกิจกรรมที่จับต้องได้ และเกิดขึ้นจริง นิสสันยังคงสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยทีมที่ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา และทริปศึกษาดูงานสุดพิเศษที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของนิสสัน และเรียนรู้เกี่ยวกับตำนานของแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานกว่า 90 ปีการแข่งขัน “NISSAN e-POWER Challenge 2024” จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทั้งความคิดสร้างสรรค์ และการวางกลยุทธ์ ทีมมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศได้รับโจทย์ให้จัดทำข้อเสนอทางการตลาดที่แปลกใหม่ พร้อมผลิตวิดีโอคอนเทนต์ต้นฉบับที่สามารถสื่อสารคุณค่าของเทคโนโลยี อี-พาวเวอร์ ของนิสสันได้อย่างน่าสนใจ และให้ความรู้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของนักศึกษา นิสสันได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการสื่อสารมาร่วมให้คำแนะนำแบบเจาะจง และทำหน้าที่เป็นกรรมการตลอดการแข่งขันทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายจากแต่ละภูมิภาคได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแนวคิดในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่ผ่านมา นักศึกษาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ผ่านการนำเสนอในระดับมืออาชีพ พร้อมแผนการตลาดที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักการตลาดมืออาชีพอย่างมาก แต่ละทีมมีมุมมองที่แตกต่างกัน บางทีมผสมผสานวัฒนธรรมไทยหรือความเชื่อท้องถิ่นเพื่อเสริมเรื่องราวให้มีเอกลักษณ์ หลายทีมโดดเด่นในด้านคุณภาพการผลิตวิดีโอ ตั้งแต่การพัฒนาเนื้อเรื่อง การเรียบเรียงเรื่องราว มุมกล้อง ไปจนถึงการดำเนินงานโดยรวมทีมชนะเลิศระดับประเทศในโครงการในปีนี้ ได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมทริปพิเศษ ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่นิสสันในโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่นส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพรับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท ซึ่งทีมนี้ยังมีผลงานที่ได้รับยอดวิวสูงสุด จนได้รับรางวัล NISSAN e-POWER Challenge Popular View เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาทตัวแทนจากภาคเหนือ คือ ทีมมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท ตามมาด้วยอีก 3 ทีมที่ได้รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากภาคกลางและภาคตะวันออก ทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากภาคใต้ ซึ่งแต่ละทีมได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาทอัจจิมา วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด, นิสสัน ประเทศไทย เปิดเผยความประทับใจต่อผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้“น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ แม้ว่าจะยังเป็นมือสมัครเล่น แต่มีมุมมองที่สะดุดตาสะดุดใจนักการตลาดมืออาชีพหลายเรื่อง ซึ่งทำให้เราเข้าใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะกลายมาเป็นลูกค้าของเราในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ ความกล้าของน้องๆ ที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซน และทำอะไรใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของนิสสันที่ว่า DARE TO DO WHAT OTHERS DON’T หรือกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ คุณสมบัตินี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สำหรับน้องๆ ที่จะเดินไปบนเส้นทางของการเป็นนักการตลาดยุคดิจิทัลได้อย่างสนุกสนานและประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า นิสสันหวังว่าทริปไปญี่ปุ่นครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ เดินหน้าต่อไป และเราจะยังคงสร้างโอกาสให้น้องๆได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกในอนาคต” อัจจิมากล่าวสำหรับทีมชนะเลิศ นอกจากได้รับทุนการศึกษาแล้ว นิสสันยังได้จัดทริปนำน้องๆ ทั้ง 4 คนไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซื่อน้องๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจมาก พวกเขาได้ไปสัมผัสกับความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ หัวใจของนิสสัน รวมถึง NISSAN Heritage ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมรถยนต์ที่เป็นตำนานของนิสสันตั้งแต่เริ่มยุคก่อตั้ง ทั้งรถยนต์แบบต่างๆ รวมทั้งรถแข่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับนิสสันในสนามแข่งระดับโลกที่ทำให้น้องๆ ได้ภาคภูมิใจกับแบรนด์นิสสันมากขึ้น และ NISSAN GALLERY ซึ่งรวบรวมรถยนต์รุ่นปัจจุบันทุกประเภทไว้มากมายนอกจากนี้ น้องๆ ยังได้ไปเยี่ยมชม NISSAN Crossing GINZA ที่ให้ประสบการณ์แบบ immersive ได้สัมผัสกับนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตในธีม Nissan Intelligent Mobility ได้เห็นวิสัยทัศน์ของนิสสันที่จะสร้างสรรค์ยานยนต์และเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ และนวัตกรรมเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อใช้รถนิสสัน ตลอดจนคอนเซ็ปต์คาร์ที่สะท้อนความโดดเด่นของนิสสันทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบ และแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนโลกยานยนต์ในอนาคตอีกหนึ่งไฮไลต์คือการได้เยี่ยมชมผลงานศิลปะแนว immersive ที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ TOKYO Team Lab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM ที่ให้แรงบันดาลใจและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ให้น้องๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตจิรชัย จันทร์ศรี ตัวแทนทีมชนะเลิศ กล่าวว่า “ขอบคุณนิสสันที่ได้ให้โอกาสกับเรา การได้มาร่วมกิจกรรมนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ได้พบกับผู้บริหารและพนักงานของนิสสันที่นี่ ซึ่งทำให้ได้แรงบันดาลใจหลายเรื่อง ได้รู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นมาของนิสสัน ได้เห็นอนาคตในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่น่าสนใจ ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์นิสสันมากขึ้น ที่สำคัญคือ ตอนที่ร่วมโครงการ Nissan e-POWER Challenge เราได้รู้จักเทคโนโลยี อี-พาวเวอร์ ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเหมาะกับยุคปัจจุบัน มีความพิเศษเฉพาะตัว มีความคล่องตัว ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ดี พอได้เห็นนวัตกรรมเทคโนโลยี อี-พาวเวอร์ ล่าสุดที่ญี่ปุ่น พวกเรายิ่งรู้สึกประทับใจและมีแรงบันดาลใจมากขึ้นอีก”