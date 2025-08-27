NT เปิด 2 โครงการประกวดระดับชาติ NT Digital Media Contest 2025: Ads Battle และ SPACE QUEST 2025 เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่

กรุงเทพฯ - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดโครงการประกวดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ผ่าน 2 โปรเจคใหญ่ประจำปี 2025 ได้แก่ โครงการประกวดโฆษณาดิจิทัล "NT Digital Media Contest 2025 : Ads Battle" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาไทยในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล และร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) และ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอวกาศ SPACE QUEST 2025 โดยเปิดรับสมัครทั้งสองโครงการพร้อมกันแล้ววันนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพตามความสนใจ สามารถส่งผลงานแบบเดี่ยวและแบบทีม (1-4 คน) ได้โดยไม่จำกัดสถาบัน คณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา
นายเสกสรรค์ มิตรเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าและการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “NT มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีพื้นที่ที่จะแสดงศักยภาพได้อย่างเหมาะสม การเปิดโครงการประกวดทั้ง 2 โครงการ จาก NT ในปีนี้ ทั้ง NT Digital Media Contest 2025 : Ads Battle และ SPACE QUEST 2025 คือเวทีที่จะปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของคนรุ่นใหม่ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นักศึกษาได้การสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ความเข้าใจในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศ และสร้างนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกอนาคตไปพร้อมกัน”
สำหรับ10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายของทั้งสองโครงการ จะได้เข้าร่วม Workshop ณ NT Grand Ballroom บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาที่กำหนด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายในสายงาน เข้าร่วมให้ความรู้ ทั้งนี้ ไฮไลต์สำคัญคือ ทีมที่เข้ารอบจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 15,000 บาทต่อทีมในวัน Workshop เพื่อนำไปใช้ในการผลิตผลงานจริง พร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ซึ่งทีมที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล
โครงการ NT Digital Media Contest 2025: Ads Battle และ SPACE QUEST 2025 ที่เกิดจากความตั้งใจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัล เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความสนใจในแนวทางเดียวกัน การมี Workshop พิเศษและเงินทุนสนับสนุนการผลิตเป็นจุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ NT ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างจริงจัง นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคดิจิทัลต่อไป
ติดตามการประกวดทั้งสองโครงการได้ทาง: https://www.ntplc.co.th