ทรูปลูกปัญญา ผนึก มูลนิธิออทิสติกไทย เปิด “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระยอง” สร้างโอกาสเด็กพิเศษก้าวทันโลกอนาคตอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคคลออทิสติกในภูมิภาค..มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา และโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เปิด “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว จังหวัดระยอง (Autism Digital Learning Center)” ซึ่งจะเป็นพื้นที่กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษและครอบครัวกว่า 400 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายประธาน ภู่ธนะพิบูล นายอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก (ไทย) นายประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายภาคภูมิ ชินเมธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ร่วมเยี่ยมชม ณ พื้นที่ตั้งชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.ระยอง




ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ จ.ระยอง ถือเป็นศูนย์แห่งแรกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น “พื้นที่กลางแห่งการเรียนรู้” เปิดโอกาสให้เด็กพิเศษและครอบครัว ครอบคลุมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดมาบข่าวิทยาคาร และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ระยอง ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อการเรียนรู้ และโปรแกรมฝึกทักษะที่เหมาะสมกับบุคคลออทิสติกโดยเฉพาะ อาทิ Autistic Application, Coding และหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก True Click Life ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ แต่ยังวางรากฐานไปสู่การประกอบอาชีพและการมีรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเป็นโมเดลต้นแบบ ก่อนต่อยอดขยายให้ครบ 40 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะเดินหน้าสร้างสังคมที่เกื้อกูลและเท่าเทียมผ่านพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง




ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทคคอมปานีชั้นนำของไทย ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ แห่งนี้ โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านการศึกษามาบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบุคคลออทิสติกและครอบครัว ผ่านการสนับสนุนในหลายมิติ ทั้ง สื่อการเรียนรู้และหลักสูตรดิจิทัล ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ยุค AI อุปกรณ์และระบบดิจิทัล ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการใช้งานได้อย่างราบรื่น ทีมบุคลากร ICT Talent ของทรู ที่สนับสนุน และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตอกย้ำเจตนารมณ์ของทรูในการใช้ศักยภาพด้านดิจิทัลเป็น พลังเพื่อสังคม มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียม และผลักดันให้บุคคลออทิสติกสามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
