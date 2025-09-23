"แพร ชนา-กอกี้ กวิสรา-New Country-ALALA" รวมพลังศิลปิน เสิร์ฟเพลงฮิตเพื่อสังคมในคอนเสิร์ต "พลังน้ำใจไทย Power of Thai รวมน้ำใจปีที่ 13"

แพร ชนา, กอกี้ กวิสรา, New Country และ ALALA ศิลปินสังกัด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค แท๊กทีมเสิร์ฟเพลงฮิตและส่งพลังใจผ่านเสียงดนตรีแบบจัดเต็ม กับคอนเสิร์ต “พลังน้ำใจไทย Power of Thai รวมน้ำใจปีที่ 13” วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เวลา 13.30 – 18.00 น. ในงาน SUSTAINABILITY EXPO ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อระดมทุนฟื้นฟูโรงเรียนต่างๆ และคืนรอยยิ้มให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ และภัยธรรมชาติให้กลับมาทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ งานนี้เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
แพร ชนา เปิดเผยว่า แพรรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ซึ่งช่วยเติมเต็มโอกาสให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน แพรอยากชวนทุกคนมาร่วมส่งต่อพลังเล็กๆ ของเราให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อเด็กๆ ค่ะ
ด้าน New Country เปิดเผยว่า อยากชวนทุกคนมาร่วมงาน พลังน้ำใจไทย Power of Thai รวมน้ำใจปีที่ 13 และเตรียมตัวระเบิดความสนุกไปกับเหล่าศิลปินมากมายที่นำเพลงฮิตมาสร้างสีสัน พร้อมทั้งสมทบทุนกับมูลนิธิพลังน้ำใจไทย เพื่อช่วยฟื้นฟูโรงเรียนและสร้างอนาคตให้น้องๆ ด้วยกันนะครับ
มูลนิธิพลังน้ำใจไทย เชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมพลังน้ำใจไทยเป็นหนึ่งเดียวกันในครั้งนี้ โดยเปิดให้ชมฟรีและสามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ SX 2025 https://www.sustainabilityexpo.com/sx2025 และช่องทางสื่อออนไลน์ของเครือข่ายพันธมิตร โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิพลังน้ำใจไทย เลขบัญชี 1018815272
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2025 (SX2025) ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, https://www.sustainabilityexpo.com/sx2025 และแอดไลน์ @sxofficial