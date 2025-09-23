ครั้งแรกในไทย! OKMD ปิดแคมป์บ่มเพาะความสามารถเยาวชนไทย มอบทุนรวมกว่าครึ่งล้านปั้นศิลปินมืออาชีพ

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงาน “The Final Start Concert 2025” เพื่อปิดฉากโครงการ Talent Everywhere อย่างยิ่งใหญ่ เป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการบ่มเพาะเยาวชนนักดนตรี แบบครบวงจรสู่การเป็นศิลปินอาชีพ พร้อมมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพรวมกว่า 500,000 บาท ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ OKMD ในการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า “The Final Start Concert 2025 กิจกรรมสุดท้ายภายใต้โครงการ Talent Everywhere ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศทางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงอุตสาหกรรมจริง เยาวชนไทยไม่ได้เพียงแค่ขึ้นเวทีเพื่อแสดงความสามารถ แต่ยังได้เรียนรู้เรื่องการทำงานอย่างมืออาชีพ การสร้างอัตลักษณ์ และการต่อยอดเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้สามารถยืนหยัดเป็นศิลปินในอนาคตได้อย่างมั่นคง
OKMD ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้สาธารณะ รวมถึงการพัฒนาจัดการองค์ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในเศรษฐกิจฐานความรู้ และส่งเสริมระบบนิเวศของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มองว่าดนตรีคือหนึ่งใน Soft Power ที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้มีศักยภาพแข่งขันบนเวทีโลกได้ เราไม่ได้เพียงสร้างศิลปิน แต่สร้างคุณค่าใหม่ให้กับประเทศในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ขณะเดียวกัน นายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ที่ปรึกษาโครงการ Talent Everywhere อดีตประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ผู้ก่อตั้ง genie records และอดีตรองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงานมิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมาโครงการ Talent Everywhere มีวงดนตรีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก (Audition) เป็นจำนวน 448 วงทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการบ่มเพาะที่เข้มข้น รวมทั้งเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญและศิลปินรุ่นพี่ ผ่าน 10 ค่าย 10 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค กลั่นกรองจนได้ 10 วงสุดท้ายที่มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ เพื่อประชันฝีมือในครั้งนี้ ได้แก่ วง Zkool, วง YL.R, วง illleeder, THE MONSTER ATTACK, วง Xsociate, วงหอมป้อมเป้อ, วง One La more, วง N’DUO, วงอี๊ด แอ๊ด อู๊ด และ Pinky ซึ่งแต่ละวงมีเอกลักษณ์และศักยภาพที่โดดเด่น สะท้อนถึงความหลากหลาย และพลังความคิดสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพที่พร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต ของเยาวชนไทย
โครงการนี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างความฝันกับโลกแห่งความจริง เด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำงานมืออาชีพ แบบก้าวกระโดด จากเหล่าเมนเทอร์คุณภาพระดับประเทศมากมาย ตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงานไปจนถึงการนำเสนอในเชิงอุตสาหกรรม สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เพียงคอนเสิร์ต แต่คือการสร้าง Soft Power pipeline ที่จะทำให้เด็กไทยก้าวต่อไปอย่างมีระบบ ถ้าเราสามารถสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยเติบโตจนมีผลงานออกสู่ระดับนานาชาติได้จริง เราจะเห็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยขยายไปไกลอย่างมหาศาลรวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสถาบันการศึกษา ศิลปิน ค่ายเพลง และผู้ประกอบการในวงการดนตรี เปิดช่องทางสู่โอกาสในระดับมืออาชีพอีกด้วย
การจัดแสดงดนตรีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศในอุตสาหกรรมดนตรี อาทิ นายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ที่ปรึกษาโครงการ Talent Everywhere อดีตประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ผู้ก่อตั้ง Genie Records และอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานมิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), นายอภิชาติ พรมรักษา (หมู Big Ass) และนายพงศ์นรินทร์ อุลิศ (จ๋อง Cat Radio) ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนดนตรีสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพและเพื่อทำให้ความพยายามของเยาวชนทั้ง 10 วงเห็นผลชัดเจน OKMD ได้เตรียมทุนสนับสนุนสู่เส้นทางศิลปินรวมกว่า 500,000 บาท เพื่อเป็นต้นทุนในการต่อยอดความสามารถของเยาวชนได้อย่างแท้จริง
โดยวง illleeder ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท, วง THE MONSTER ATTACK ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 80,000 บาท วงหอมป้อมเป้อ ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท วง Zkool, วง YL.R, วง Xsociate,วง One La more, วง N’DUO, วงอี๊ด แอ๊ด อู๊ด และ Pinky ได้รับทุนสนับสนุนวงละ 20,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่วงหอมป้อมเป้อ จากการรวบรวมคะแนนโหวตทั้งทางออนไลน์ และหน้างาน อีก 10,000 บาท ทุนสนุบสนุนเหล่านี้คือการลงทุนและต่อยอดอนาคตของเยาวชนไทยในอุตสาหกรรมดนตรี
ซึ่งภายในงานนี้นอกจากจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงของวงเยาวชนแล้ว ยังมันส์กันต่อกับคอนเสิร์ตศิลปินรุ่นพี่ อย่างวง SHERRY และวง KLEAR ที่ทำเอาเวทีลุกเป็นไฟเลยทีเดียว
การจัดงาน The Final Start Concert 2025 ถือเป็น “หนึ่งในจิ๊กซอว์” ของการสร้างเส้นทางใหม่ให้แก่วงการดนตรีประเทศไทย โดยใช้พลังของการเรียนรู้และการสนับสนุนเชิงโครงสร้างในการปลดล็อกศักยภาพของเยาวชน เป็นโครงการที่ช่วยบ่มเพาะ ขัดเกลาเยาวชนที่มีความสามารถอย่างเข้มงวดจากบุคลากรคุณภาพทั่วประเทศ ช่วยลดระยะเพื่อก้าวสู่เส้นทางการศิลปินให้เร็วขึ้น และเป็นโครงการเดียวในประเทศไทยที่ทำรูปแบบนี้เป็นครั้งแรก OKMD เชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ของโครงการนี้จะไม่เพียงสร้างศิลปินรุ่นใหม่ แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมเชิงระบบที่จะต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ Soft Power ไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
สามารถติดตามรายละเอียดโครงการสร้างสรรค์ที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ FB Page: OKMD