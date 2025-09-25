ตำรวจมุกดาหารยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ดพร้อมผู้ต้องหา 3 คน อ้างรับจ้างขน 1 แสนบาทส่งสระบุรี

มุกดาหาร - ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ยึดยาบ้าได้ 2,000,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหา 3 คน สารภาพได้ค่าจ้าง 100,000 บาทเพื่อไปส่งที่จังหวัดสระบุรี
วันนี้ (25 ก.ย.) ที่บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกันแถลงจับกุมยาบ้าจำนวน 2,000,000 เม็ด ผู้ต้องหา 3 คน คือ 1. นายนันทกานต์ พันธ์เพชร ชาวจังหวัดอุดรธานี 2. นายธรรมรัฐ ผุดผ่อง ชาวจังหวัดยโสธร 3. น.ส.ละอองดาว สมประสงค์ ชาวจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมาสด้า รุ่นมาสด้า 2 สีขาว ทะเบียน กท 3565 กาฬสินธุ์
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากชุดสืบสวนกก.สส.ภ.จว.มุกดาหารเฝ้าติดตามและสืบสวนพฤติกรรมผู้ค้ายาเสพติด รวมถึงเส้นทางในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนเรื่อยมา
จนกระทั่งวันที่ 24 ก.ย. 68 ช่วงเวลาประมาณ 22.00-23.00 น. มีขบวนการขนยาเสพติดจำนวนมากใช้เส้นทางจาก อ.เมืองมุกดาหาร ผ่านไปทาง อ.นิคมคำสร้อย รถยนต์คันที่ใช้ขนยาเสพติดคือรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมาสด้า รุ่นมาสด้า 2 สีขาว ทะเบียน กท 3565 กาฬสินธุ์ เมื่อรับทราบข้อมูลแล้ว พ.ต.ท.เดชาจึงได้รายงานให้ผู้บังคับชาทราบแล้วสั่งการให้วางแผนจับกุม ตามนโยบาย "No Drugs No Dealers" "Seal Stop Safe" wละ "P4 Spider Web"
ต่อมาเวลา 22.30 น. ชุดจับกุมพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อมาสด้า รุ่นมาสด้า 2 สีขาว ทะเบียน กท 3565 กาฬสินธุ์ ขับมาจาก อ.เมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปทาง อ.นิคมคำสร้อย พ.ต.ท.เดชา พร้อมกำลังตั้งจุดสกัดที่บริเวณถนนชยางกูร บ้านโค้งสำราญ ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อรถหยุดแล้วได้ตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบ นายนันทกานต์ พันธุ์เพชร แสดงตัวเป็นผู้ขับ และมีนายธรรมรัฐ ผุดผ่อง นั่งข้างคนขับ ตรวจดูที่บริเวณที่นั่งด้านหลังพบกระสอบสีดำ จำนวน 5 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้าประมาณ 2 ล้านเม็ด
จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และมีผู้ร่วมในขบวนการอีกหนึ่งคนคือ น.ส.ละอองดาว สมประสงค์ เป็นภรรยาของนายนันทกานต์ พักรออยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ชุดจับกุมจึงได้เดินทางไปที่โรงแรม พบ น.ส.ละอองดาวที่หน้าห้อง 109
จากการสอบถามผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ค่าจ้างจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำยาบ้าไปส่งที่จังหวัดสระบุรี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้เสียก่อน
จากนั้นชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งสามคนว่า "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามึน) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายฯ แล้วจัดทำบันทึกการจับกุมสืบสวนขยายผล และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป