ฝนตกต่อเนื่องทำน้ำชีไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบ “หมู่บ้านทรายงาม” กลายเป็นเกาะกลางน้ำ

ยโสธร - ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำระดับน้ำชีเพิ่มสูง หลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรรอบหมู่บ้านทรายงามอีกครั้ง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอมอพยพออกขึ้นไปอยู่บนชั้นสองแทน เผยตลิ่งแม่น้ำชีไม่มีพนังกั้นน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากทำให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรอบๆ หมู่บ้านทรายทองไปโดยปริยาย
วันนี้ (23 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยโสธร เนื่องจากอิทธิพลของพายุรากาซาและร่องมรสุมที่พาดผ่าน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากไหลลงแม่น้ำชี จนทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีกลับมาสูงขึ้นอีกรอบ ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างตามแนวลุ่มน้ำชี และล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบๆ หมู่บ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จนกลายเป็นเกาะกลางน้ำ
ซึ่งชาวบ้านต่างกังวลว่าบ้านเรือนของตนอาจจะถูกน้ำท่วมได้ เพราะขณะนี้ปริมาณน้ำที่ท่วมพื้นที่รอบๆ หมู่บ้านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถ้าหากน้ำท่วมเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงพากันพักอาศัยอยู่บนบ้านชั้นสองได้ ขอแค่อย่าท่วมถนนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านที่มีเพียงเส้นทางเดียวก็พอ เพราะถ้าถนนเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมจะทำให้การเดินทางเข้าออกลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียนในตัวอำเภอเป็นประจำทุกวัน
หมู่บ้านทรายงามแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ำชีและเป็นหมู่บ้านน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี เนื่องจากตลิ่งแม่น้ำชีไม่มีพนังกั้นน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็จะทำให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรอบๆ หมู่บ้านเป็นบริเวณกว้างทันที
นางสีดา หางสลัด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ 5 บ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร บอกว่า หลังจากที่มีฝนตกลงมาทำให้ปริมาณน้ำชีกลับเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบ หลังจากก่อนหน้านี้ระดับน้ำในแม่น้ำชีได้ลดต่ำลงไป จนขณะนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวรอบๆหมู่บ้านจนหมดแล้วและระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ตนจึงหวั่นว่าน้ำอาจจะไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างแน่นอน จึงได้พากันเตรียมพร้อมที่จะขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงแล้วเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยง