เขื่อนอุบลรัตน์เปิดสปิลเวย์เพิ่มระบายน้ำ รับน้ำใหม่จากพายุ “รากาซา” คาดฝนตกหนักระยะนี้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อน หลังจากน้ำเหนือไหลเข้าต่อเนื่อง ทั้งต้องพร่องน้ำรองรับน้ำใหม่ จากพายุโซนร้อน “รากาซา” และร่องมรสุม จะเกิดฝนตกหนัก มีมวลน้ำใหม่ไหลเข้าเขื่อนอีกมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 ก.ย.) ที่เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้เพิ่มการระบายน้ำออกเพิ่ม โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้กดปุ่มเปิดสปิลเวย์บานที่ 3 ของเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเพิ่มการะบายน้ำของเขื่อน หลังจากก่อนหน้านี้ มีการระบายน้ำ วันละ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากยังคงมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ต่อเนื่อง ทำให้คณะกรรมการจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และทางเขื่อนอุบลรัตน์ มีมติเพิ่มการระบายน้ำ
ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,774 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่าง ส่วนการระบายน้ำ เดิมระบายวันละ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากการประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะกรรมกรบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
จากการประเมินสถานการณ์ลุ่มน้ำชี พบว่าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก ประกอบกับ มีร่องมรสุมที่พาดผ่านรวมทั้งพายุโซนร้อน “มิแทก” ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง อีกทั้งคาดว่าพายุโซนร้อน “ราซากา” มีแนวโน้มทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ กำลังแรง ทำให้เกิดฝนตกหนักไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ จึงต้องเร่งพร่องน้ำ ให้น้ำลงสู่ลุ่มแม่น้ำชี เพราะปริมาณน้ำยังมีไม่มากนัก
นอกจากนี้ทางเขื่อนอุบลรัตน์ ได้ขอพิจารณาการระบายสูงสุดไม่เกิน 35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีต่อไป เพื่อขอความเห็นชอบเพิ่มการระบายน้ำสูงสุดหรือไม่ เพราะจะต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำ ที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบประชาชนทั้ง 2 ฝั่งลุ่มน้ำชีที่ไหลผ่านด้วย