อึ้ง! “กงไกรลาศ”จมบาดาลนานเกือบ 2 เดือน จ่อหลากลงบางระกำต่อ

สุโขทัย – เตือนคนบางระกำ เตรียมรับมือ..วันนี้“กงไกรลาศ”ยังจมบาดาล กลายเป็นทะเลสาบกว้างสุดลูกหูลูกตา แถมน้ำเหนือยังหลากล้นคลอง จนชาวนาเดือดร้อนหนัก บอกปีนี้ทำนา 2 หน ลงทุนกว่าครึ่งแสน แต่ราคาข้าวแสนถูก เหลือเงินแค่ 4,000 บาท ไม่พอ โดนน้ำท่วมเต็มพื้นที่นานเกือบ 2 เดือน
วันนี้(22 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ จ.สุโขทัย จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ในพื้นที่ของ อ.กงไกรลาศ ยังคงมีมวลน้ำมหาศาลท่วมขังหลายตำบล กินพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตา เช่นที่ ต.บ้านใหม่สุขเกษม ต.ไกรนอก ต.ดงเดือย ต.กง ต.ท่าฉนวน ต.หนองตูม
และปัจจุบันก็ยังมีมวลน้ำจาก อ.พรานกระต่าย อ.คีรีมาศ และแม่น้ำยม ไหลผ่านตรงสะพานหนองพันมา หมู่ 1 ต.ท่าฉนวน จนล้นคลองสาขา หลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในเขต อ.กงไกรลาศ อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บ้านหนองโนน หมู่ 8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ ซึ่งอยู่ในเขตโครงการบางระกำโมเดล ก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่กว่า 12,000 ไร่ กลายเป็นทะเลสาบ ทำให้ชาวบ้าน 20 หลังคาเรือนอยู่ในสภาพติดเกาะ ต้องอาศัยเรือหางยาวในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน และส่งลูกหลานไปโรงเรียน
ส่วนที่บ้านวังสะตือ หมู่ 6 ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ แม่น้ำยมยังคงล้นตลิ่งหลากท่วมทุ่ง กินพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตา ขณะที่หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
ลุงสิทธิ์ เกษตรกร หมู่ 6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ บอกว่า ที่นาที่บ้านโดนน้ำท่วมมานานเกือบ 2 เดือนแล้ว ซ้ำทำนาข้าวปีนี้ก็เจ๊ง ลงทุนไป 50,000 ทำนา 2 หน เหลือเงินแค่ 4,000 บาท ยังไม่พอใช้หนี้เลย วอนรัฐบาลชุดใหม่ใส่ใจชาวนาบ้าง ช่วยดันราคาข้าว 8,500-9,000 ก็ยังดี ตอนนี้จะกินเกลือกันอยู่แล้ว
ซึ่งมวลน้ำทั้งหมดในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จะไหลลงสู่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือ