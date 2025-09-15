แม่น้ำเจ้าพระยายังขึ้นไม่หยุด น้ำท่วมชัยนาทขยายวงกว้าง

ชัยนาท - ชาวบ้านชัยนาท เดือดร้อนหนัก ระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง บ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 160 หลังคาเรือน ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจร
วันนี้ (15 ก.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลมารวมกันที่ จ.ชัยนาท ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับการหน่วงน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงขึ้น และทำให้สถานการณ์น้ำท่วมด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณ อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ และ อ.เมืองชัยนาท ขยายวงกว้างมากขึ้น
บ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 160 หลังคาเรือน ระดับน้ำสูง 30–50 เซนติเมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้า–ออก และนำรถยนต์กับทรัพย์สินบางส่วนไปไว้บนถนนเพื่อความปลอดภัย
นายบุญลือ ม่วงแป้น อายุ 63 ปี ชาวบ้าน ม.4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ชลประทานมาแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือได้เพียง 3 วัน ก่อนที่น้ำจะหลากเข้าท่วมบ้านอย่างรวดเร็ว ตอนนี้น้ำสูงถึงหัวเข่าแล้ว และยังคงเพิ่มขึ้นทุกวัน ข้าวของบางส่วนสามารถเก็บขึ้นที่สูงได้ แต่สิ่งที่ยกไม่ไหวต้องปล่อยให้จมน้ำไป
ขณะที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ อ.สรรพยา ก็ถูกน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้ว 87 หลังคาเรือน จากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
สำหรับสถานการณ์น้ำวันนี้ ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ อยู่ที่ 2,224 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลรวมกันเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท อยู่ที่ 2,414 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ อ.เมืองชัยนาท อยู่ที่ 17.21 เมตร (รทก.) โดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำต่อเนื่องในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นวันที่ 3 ขณะที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา ทรงตัวที่ 14.68 เมตร (รทก.)