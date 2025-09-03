น้ำน่านพิษณุโลกใกล้ปริ่มตลิ่งแล้ว! “เขื่อนสิริกิติ์”น้ำเหนือหลากเข้าเกิน 86% จ่อระบายเพิ่มเท่าตัว

อุตรดิตถ์/พิษณุโลก – เขื่อนสิริกิติ์ ปรับแผนระบายน้ำ เพิ่มขึ้นเท่าตัว จาก 25 ล้านลบ.ม. เป็นวันละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังรับน้ำเหนือ 86 % แล้ว ท้ายน้ำลุ้นจมบาดาล ล่าสุดน้ำน่านกลางพิษณุโลกเหลืออีกไม่ถึงเมตรปริ่มตลิ่งถึงจุดวิกฤติ
วันนี้ (3 ก.ย.68) เขื่อนสิริกิติ์รายงานว่า ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน ดังนี้ วันที่ 1 - 3 กันยายน 2568 การระบายน้ำ วันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร วันที่ 4 - 7 กันยายน 2568 การระบายน้ำ วันละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ รับน้ำเหนือแล้วประมาณ 86-87 %ของเขื่อน ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 1,312.38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 13.08 % ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี
ส่วนตัวเมืองย่านเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ตอนใต้เขื่อนสิริกิติ์ ห่างกว่า 100 กิโลเมตร แม่น้ำน่านใกล้ล้นตลิ่ง ณ เวลา 21.00 -22.00 น.ค่ำคืนที่ผ่านมา(2 ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 9.44 -9.45เมตร มวลน้ำไหลผ่าน 1,080.00 ลบ.ม./วินาที ขณะที่จุดวิกฤติอยู่ 10.37 เมตร หรือเหลือเพียงไม่ถึง 1 เมตรน้ำจะปริ่มตลิ่ง