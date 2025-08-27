ยันน้ำน่านยังต่ำตลิ่ง!แต่คาจิกิยังแผ่อิทธิพลจนน้ำล้นท่อเอ่อย่านเศรษฐกิจซ้ำ ชี้“เวียงสา”น่าห่วง

น่าน – ผู้ว่าฯยืนยันแม้พายุคาจิกิยังแผ่อิทธิพล น้ำน่านยังต่ำตลิ่ง..แต่ฝนตกสลับขาดเม็ดทั้งวันทั้งคืน ทำน้ำเอ่อล้นท่อท่วมย่านเศรษฐกิจ สั่งเร่งระบายคาดเย็นนี้คลี่คลาย ชี้ตอนนี้ที่น่าห่วงคือ “เวียงสา” เจอน้ำป่าบวกน้ำน่าน หลากล้นตลิ่งท่วมชุมชน-ไร่นา แล้ว
วันนี้ (27 ส.ค.68) อิทธิพลพายุคาจิกิ ทำให้ฝนตกตลอดทั้งคืนต่อเนื่องมาถึงวันนี้ ยังทำให้เกิดน้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจตัวเมืองน่านอีกระลอก ระดับน้ำท่วม 10-20 กระจายไปแถบ ถ.อนันตะวรฤทธิเดช มีการปิดถนน งดสัญจร รวมไปถึงตลาดโต้รุ่งอีกด้วย
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ตรวจดูระดับน้ำในแม่น้ำเขตเมือง คือ สถานีวัด N1 ยังต่ำกว่าตลิ่ง 4 เมตร ดังนั้นน้ำที่ท่วมขังตัวเมือง จึงไม่ใช่น้ำจากแม่น้ำน่าน แต่เป็นน้ำเอ่อล้นจากท่อน้ำระบายไม่ทัน จากฝนตกชุกตลอดทั้งคืนต่อเนื่องถึงกลางวัน หยุดเป็นบางครั้ง ซึ่งได้สั่งการให้เทศบาลเมืองน่าน ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมในเขตเมืองพร้อมสั่งการให้แขวงทางหลวงชนบทน่าน เร่งเคลียร์เศษสวะที่ติดอยู่ตรงตอม่อสะพานนครน่านพัฒนา เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ คาดว่าเย็นนี้จะคลี่คลาย
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ห่วงคือ มวลน้ำจำนวนมากไหลสู่ตอนล่างของตัวเมืองน่าน คือ อำเภอเวียงสา ที่สถานี N13A ช่วงบ่าย 3 วันนี้ น้ำสูงขึ้นและท่วมตลิ่งในพื้นที่ต่ำ ทะลักเข้าเขตชุมชน ล่าสุดจังหวัดฯ ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเรียบร้อยแล้ว เพื่อระดมเครื่องมือ เรือท้องแบน ช่วยเหลือเป็นการด่วน และกำลังจัดเตรียมตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว อาจเตรียมอพยพและประกอบอาหาร
ซึ่งช่วงบ่ายนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านต้นหนุนว่า น้ำสา ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรของบ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา ได้รับความเสียหาย ล่าสุดหลายหน่วยงานกำลังให้การช่วยเหลือ
“เชื่อว่า น้ำท่วม อำเภอเวียงสา เป็นน้ำป่าหลากสมทบกับแม่น้ำน่าน ทำให้น้ำทะลักมาไว ไปไว อย่างไรก็ตามแม้ว่า พายุคาจิกิ จะหมดฤทธิ์ไปเย็นนี้ ก็ยังมีมรสุมเข้ามาอีกตลอดปลายเดือนจนถึงต้นเดือนหน้า อ.เวียงสา จะได้รับผลกระทบอีก ถ้าปริมาณน้ำฝนตกไม่เกิน 150 มม.ก็จะสามารถรับมือได้”