น่านผวา! น้ำป่าหลาก-ดินสไลด์ “สบขุ่น ท่าวังผา”เสี่ยงถล่มทับบ้านเรือน วัด และโรงเรียน

น่าน – ชาวบ้านสบขุ่น ท่าวังผา ผวากันทั้งวันทั้งคืน..หลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน เสี่ยงน้ำป่าหลากจากดอยยาว-ดินโคลนถล่มทับทั้งบ้านเรือน-วัด-โรงเรียน ล่าสุดดินสไลด์ลงบ้านแล้วกว่า 10 หลัง
ขณะนี้ชาวบ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กำลังเผชิญกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากจากดอยยาว และดินโคลนถล่มบ้านเรือนประชาชน ซึ่งสร้างความวิตกกังวลแก่ชาวบ้านกว่า 50 ครัวเรือนกว่า 200 คน รวมถึงวัดและโรงเรียนในพื้นที่ ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง
ล่าสุดพบว่า มีบ้านเรือนประชาชนถูกดินสไลด์แล้วกว่า 10 หลังคาเรือน ชาวบ้านต่างต้องพากันนำเสาปูน ไม้ทำแนวกั้นดิน ป้องกันไม่ให้สไลด์เข้าทับถมตัวอาคารบ้านเรือน ท่ามกลางความหวาดกลัวว่า หากฝนยังคงตกต่อเนื่อง ดินภูเขาอาจอุ้มน้ำไม่ไหวและเกิดการถล่มครั้งใหญ่ ซึ่งจะสร้างความเสียหายรุนแรงกว่านี้
นายปิติพงษ์ ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้ให้ดูร่องรอยความเสียหาย พร้อมยืนยันว่าดินภูเขาได้สไลด์ลงมาทับบ้านเรือนประชาชนแล้วหลายจุด และแนวเขตพื้นที่เสี่ยงยังครอบคลุมตลอดแนวหมู่บ้าน ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงวัดและโรงเรียนบ้านสบขุ่นด้วย
ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากอยู่ในแนวเชิงเขาของดอยยาว ซึ่งในช่วงฤดูฝนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องก็มักจะเผชิญกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำ
ซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมา ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นดินอุ้มน้ำในปริมาณมาก จนไม่สามารถรองรับได้ เกิดการไหลหลากของน้ำป่าจากดอยยาวเข้าสู่หมู่บ้าน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ฝนตกหนัก ชาวบ้านต่างต้องหวาดผวา และเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืน ต้องการให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาแนวทางป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี.