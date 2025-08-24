xs
xsm
sm
md
lg

“อรรถกร”ระดมกำลังเฝ้าน้ำ 24 ชม.รับมือ“พายุคาจิกิ”กำชับ กรมชลฯ พร่องน้ำเขื่อน ระบายน้ำ แจ้งข่าว ปชช.ลดความเสียหายพื้นที่เกษตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 24 ส.ค.)นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์พายุโซนร้อนคาจิกิ (KAJIKI) จากอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้ในช่วงวันที่ 24 – 27 ส.ค.นี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ว่า ตนได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม รวมถึงน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยเดิม ได้แก่ จ.น่าน, พะเยา, แพร่, บึงกาฬ, หนองคาย, เลย และจังหวัดใกล้เคียง ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบพายุโซนร้อน

นายอรรถกร เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรมชลประทาน ได้พร่องน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าไว้แล้ว เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบ และซ่อมแซมอาคารชลประทาน รวมถึงคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน รวมถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยการบริหารจัดการน้ำได้บูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท้ายน้ำ

“ผมได้กำชับให้ทางกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชม.และปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานกาาณ์ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงสามารถเตรียมตัวรับมือได้ทันท่วงที“นายอรรถกร กล่าว

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ขณะนี้มีปริมาณน้ำรวม 50,913 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 67% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) สามารถรับน้ำได้อีก 25,593 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีเขื่อนหลัก 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 17,527 ล้าน ลบ.ม. (70% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) สามารถรับน้ำได้อีก 7,344 ล้าน ลบ.ม.






“อรรถกร”ระดมกำลังเฝ้าน้ำ 24 ชม.รับมือ“พายุคาจิกิ”กำชับ กรมชลฯ พร่องน้ำเขื่อน ระบายน้ำ แจ้งข่าว ปชช.ลดความเสียหายพื้นที่เกษตร
“อรรถกร”ระดมกำลังเฝ้าน้ำ 24 ชม.รับมือ“พายุคาจิกิ”กำชับ กรมชลฯ พร่องน้ำเขื่อน ระบายน้ำ แจ้งข่าว ปชช.ลดความเสียหายพื้นที่เกษตร
“อรรถกร”ระดมกำลังเฝ้าน้ำ 24 ชม.รับมือ“พายุคาจิกิ”กำชับ กรมชลฯ พร่องน้ำเขื่อน ระบายน้ำ แจ้งข่าว ปชช.ลดความเสียหายพื้นที่เกษตร
“อรรถกร”ระดมกำลังเฝ้าน้ำ 24 ชม.รับมือ“พายุคาจิกิ”กำชับ กรมชลฯ พร่องน้ำเขื่อน ระบายน้ำ แจ้งข่าว ปชช.ลดความเสียหายพื้นที่เกษตร
“อรรถกร”ระดมกำลังเฝ้าน้ำ 24 ชม.รับมือ“พายุคาจิกิ”กำชับ กรมชลฯ พร่องน้ำเขื่อน ระบายน้ำ แจ้งข่าว ปชช.ลดความเสียหายพื้นที่เกษตร
กำลังโหลดความคิดเห็น