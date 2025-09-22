น้ำป่าสักลด-น้ำท่วมหล่มสักแห้งแล้ว! จนท.ระดมซ่อมคันแตกเสร็จ เชื่อน้ำหลากอีกครั้งเอาอยู่แน่

เพชรบูรณ์ - ระดับน้ำป่าสักลดต่ำตลิ่งเกือบ 1 เมตร-น้ำท่วมเมืองหล่มสักแห้งแล้ว..หลังมวลน้ำหลากล้นตลิ่ง แถมคันกั้นน้ำแตกซ้ำ ทำหล่มสักจมบาดาลมาตั้งแต่เที่ยง 20 กันยาฯ ล่าสุด จนท.ระดมซ่อมคันแตกเสร็จ เชื่อมั่นน้ำหลากอีกรอบเอาอยู่แน่
วันนี้ (22 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำแม่น้ำป่าสักไหลทะลักเข้าท่วมตัวเมืองหล่มสัก เนื่องจากพนังกั้นน้ำได้แตกเป็นทางยาวประมาณ 10 เมตร ตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่ 20 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจแบบที่ประชาชนไม่ทันตั้งตัว ข้าวของ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองหล่มสักได้เข้าแก้ไขปัญหาทันที โดยนำกระสอบทรายและแบริเออร์ปิดทางน้ำไว้ แต่ก็ยังไม่สามารถทานกระแสน้ำที่รุนแรงได้ จึงได้ประสานขอบิ๊กแบ็กจากเอกชนวางกั้นและเสาตอม่อจากการไฟฟ้าฯ หล่มสัก วางทับเสริมความแข็งแรง ซึ่งก็สามารถป้องกันได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังคงมีน้ำไหลเล็ดลอดมาตามช่องว่างต่างๆ
ต่อมาช่วงเย็นวันที่ 21 ก.ย. น้ำป่าสักได้ลดระดับต่ำกว่าตลิ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้รื้อบิ๊กแบ็ก แบริเออร์ รวมทั้งเสาเข็มออก และทำการวางใหม่ โดยนำเสาเข็มทำเป็นพื้นจากนั้นใช้แบริเออร์วางทับเสาเข็ม รวมทั้งใช้บิ๊กแบ็กและกระสอบทรายเล็กอุดเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง และจะทำทั้งหมด 2 ชั้น
นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก เปิดเผยว่า กำแพงกันน้ำดังกล่าวสร้างมาประมาณ 50 ปีแล้ว จึงเกิดการชำรุด ซึ่งเทศบาลเมืองหล่มสักได้จัดสรรงบประมาณเตรียมที่จะก่อสร้างใหม่อยู่แล้ว แต่ก็มาเกิดเหตุเสียก่อน อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศบาล การไฟฟ้าฯ อาสากู้ภัย ได้ช่วยกันระดมกำลังจนสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ซึ่งกำแพงที่สร้างชั่วคราวนี้ได้ทำอย่างหนาแน่น แข็งแรง เชื่อว่าหากปริมาณน้ำมาอีกครั้งจะสามารถรับมือได้อย่างแน่นอน ในขณะที่เช้านี้ (เวลา 06.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 2568) น้ำในแม่น้ำป่าสักได้ลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วประมาณ 70 เซนติเมตร น้ำในเขตตัวเมืองก็ลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้แต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ชาวบ้าน ร้านค้า ที่ต่างก็รีบเก็บข้าวของ ทำความสะอาด เพื่อที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติต่อไป