แม่น้ำป่าสักวิกฤติ ไหลทะลักเข้าท่วมหล่มสัก โรงเรียนหลายแห่งสั่งหยุดแล้ว

เพชรบูรณ์ – อิทธิพลพายุหนองฟ้า ทำฝนถล่มหนัก..แม่น้ำป่าสักขึ้นสูงสุดวิกฤติ ไหลทะลักเข้าท่วมหล่มสัก มวลน้ำเอ่อเข้าเขตเมืองชั้นในต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันทั้งคืน โรงเรียนหลายแห่งสั่งหยุดชั่วคราวแล้ว
วันนี้(1 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสัก ที่สถานีตาดกลอย อ.หล่มเก่า พบว่าระดับน้ำสูงถึง 12.6 เมตร ซึ่งถือว่าสูงที่สุดที่เคยบันทึกมา ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่น่าวิตกยิ่งขึ้น มวลน้ำจากจังหวัดเลยและอำเภอหล่มเก่าได้ไหลบ่าเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวและเทศบาลเมืองหล่มสักอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักได้เอ่อล้นเข้าท่วมเขตเมืองชั้นใน ซึ่งเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยและย่านเศรษฐกิจสำคัญ เจ้าหน้าที่เทศบาลและอาสาสมัครกู้ภัยกกไทรหล่มสักได้ระดมกำลังช่วยเหลือชาวบ้าน ขนย้ายสิ่งของหนีน้ำตลอดทั้งคืน
จากการสำรวจพื้นที่พบว่า หลายโรงเรียนในเขตอำเภอหล่มสักได้ประกาศหยุดเรียนชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยและลดปัญหาในการเดินทางของนักเรียน โดยขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลกับโรงเรียนโดยตรงก่อนส่งบุตรหลานไปเรียน
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง และเสี่ยงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อพื้นที่เศรษฐกิจ การคมนาคม และความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก
ทั้งนี้ นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สั่งการให้นายอำเภอหล่มสัก รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำป่าสัก โดยเฉพาะเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวและเทศบาลเมืองหล่มสัก ให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมอพยพผู้ป่วยติดเตียง เด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยง ได้แก่ หมู่ 1 ตำบลตาลเดี่ยว ประตูระบายน้ำบายพาสที่ตำบลห้วยไร่ และจุดรวมแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัดปากห้วยขอนแก่น ซึ่งมีแนวโน้มรับน้ำจำนวนมาก หากไม่มีมาตรการป้องกันอาจเกิดน้ำท่วมรุนแรงในเขตชั้นในของอำเภอหล่มสัก
ส่วน อ.หล่มเก่า มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว รวม 8 ตำบล 22 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหายเกิน 40 หลังคาเรือน ขณะที่สะพาน 2 แห่งถูกน้ำซัดจนรถไม่สามารถสัญจรได้