ฝนถล่มแม่แจ่มจนเกิดน้ำป่าหลากดินถล่มซัดบ้านปางอุ๋งเสียหายหลายหลัง ตาย 2 เจ็บ 10 และเด็กหญิง12ปีสูญหาย

เชียงใหม่ – ฝนถล่มหนักทำเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพื้นที่บ้านปางอุ๋ง ตำบแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นพบซัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 7 หลัง บาดเจ็บ 10 คน และเสียชีวิตแล้ว 2 คน รวมทั้งเด็กหญิงอายุ 12 ปี สูญหายไป 1 คน โดยทางเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งค้นหาเป็นการด่วน
วันนี้(27 ส.ค.68) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงวานนี้และตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เมื่อเวลาประมาณ 02.05 น.วันนี้ เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซัดเข้าใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้น 7 หลังคาเรือน ขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 คน เสียชีวิต 2 คน และสูญหาย 1 คน เป็นเด็กหญิงอายุ 12 ปี
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ได้ระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นำตัวส่งโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม โดยในส่วนของผู้บาดเจ็บมีที่อาการหนักจำนวน 2 คน มีอาการหายใจลำบาก ซึ่งให้การดูแลและนำส่งโรงพยาบาลจอมทองต่อไป ส่วนเด็กหญิงที่สูญหายนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังกันเร่งค้นหา ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบ
สำหรับสภาพพื้นที่จุดเกิดเหตุนั้น พบว่ายังคงเต็มไปด้วยเศษซากความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน รวมทั้งรถยนต์ของชาวบ้านที่ติดอยู่ในซากความเสียหาย ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ร่วมกันจัดตั้งทีมแพทย์พยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางอุ๋ง เพื่อรองรับบาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่อาจจะมีเพิ่ม พร้อมทั้งมีการจัดทีมลงดูแลด้านสุขภาพจิตของผู้ได้รับผลกระทบและผู้เกี่ยวข้องด้วย