(คลิป)“คาจิกิ” ยังแผ่อิทธิพล! แม่ฮ่องสอนฝนหนัก น้ำป่าทะลักท่วมบ้านชาวผาบ่อง-ทล.108 แทบมิด

แม่ฮ่องสอน - อิทธิพลคาจิกิยังทำฝนตกหนักทั่วแม่ฮ่องสอนต่อเนื่อง..กระทบแล้ว 3 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน ล่าสุดน้ำป่าทะลักจากยอดดอยห้วยตำขอน ท่วมบ้านเรือนชาวผาบ่องแทบมิด-เส้นทาง ทล.108 ผ่านไม่ได้ชั่วคราว
วันนี้ (27 ส.ค. 68) นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องเร่งสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากอิทธิพลพายุคาจิกิ ซึ่งเกิดฝนตกติดต่อกันทั่วจังหวัด ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ คือ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน น้ำป่าไหลจากยอดดอยห้วยตำขอน ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน มีชาวบ้านติดค้างอยู่ในบ้านหลายราย นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่องพร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ต้องระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลือด้วยความยากลำบาก เพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยวผ่านถนนหลวงหมายเลข 108 ในระดับอันตรายและรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
น้ำป่าในครั้งนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ 20 ปี บางส่วนกระแสน้ำหลากเข้าท่วมน้ำพุร้อนผาบ่องจนมิด ในขณะนี้พยายามช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนให้ออกมาให้ได้โดยเร็ว
นอกจากนี้ยังมีรายงานพื้นที่ด้วยว่า อำเภอปางมะผ้า ในพื้นที่ ตำบลสบป่อง หมู่ที่ 3 น้ำแม่ลาง บริเวณบ้านไร่ มีระดับสูงขึ้น จนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร, ตำบลถ้ำลอด หมู่ที่ 1 มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณหน้าถ้ำน้ำลอด ก่อนจะลดลงอย่างรวดเร็ว หมู่ที่ 3 เกิดฝายน้ำล้นน้ำราง บ้านวนาหลวง แก้มฝายถูกน้ำกัดเซาะชำรุด หมู่ที่ 4 เกิดน้ำป่าจากลำน้ำแม่อูมอง ไหลหลากกัดเซาะ ทำให้วัดพระธาตุผามอน ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กุฏิ และโรงอาหาร
ด้านอำเภอขุนยวม มีรายงานว่าตำบลแม่ยมน้อย หมู่ที่ 2 บ้านแม่โกปี่ น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะสะพานชั่วคราวขาด รถไม่สามารถสัญจรได้, หมู่ที่ 3 น้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะคอสะพานขาด บริเวณบ้านหว่าโน รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้เช่นกัน, หมู่ที่ 8 เกิดน้ำป่ากัดเซาะถนน ระหว่างบ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ถึงบ้านแม่ลาก๊ะเหนือ รถไม่สามารถสัญจรได้
สำหรับพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ตำบลเสาหิน หมู่ที่ 1 น้ำแม่แงะ เอ่อท่วมตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บริเวณหย่อมบ้านห้วยเดื่อ บ้านเสาหิน
ทั้งนี้ แม่ฮ่องสอนได้จัดตั้ง War Room ติดตามสถานการณ์ ประสานการปฏิบัติ ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษให้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
2. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักรกลในการให้ความช่วยเหลือได้ทันที
3. กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
4. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจะส่งผลกระทบ ให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบาง
5. การใช้เส้นทางสัญจรให้ระมัดระวังดินสไลด์และต้นไม้ใหญ่ล้มหักโค่นบริเวณเส้นทางสัญจร
และ 6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโดยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฯ