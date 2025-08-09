"ภูมิธรรม" เยี่ยม รพ.พนมดงรัก อาคารเสียหายหนัก-กระทบจิตใจบุคลากรต้องกินยา 51 คน สั่ง รมว.กต.เก็บหลักฐานฟ้องนานาชาติ

"ภูมิธรรม" เยี่ยมโรงพยาบาลพนมดงรัก รับฟังอาคารเสียหายหนัก - บุคลากรการแพทย์ได้รับผลทางจิตใจ กินยา 51 คน จากระเบิดปะทะกัมพูชา กำชับ รมว.กต.เก็บหลักฐานทั้งหมดแจงนานาชาติ
วันที่ 9 ส.ค.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ หลัง ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดน ไทยกัมพูชา
โดยนายภูมิธรรมได้เยี่ยมชมจุด หลุมหลบภัย ที่เอกชนนำมามอบให้ และเยี่ยมชมอาคาร กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ของโรงพยาบาลพนมดงรักที่ได้รับความเสียหายจากการยิงระเบิดของกัมพูชา พร้อมรับทราบรายงานความเสียหายจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรัก นายภูมิธรรม ยังหันไปกล่าวกับนายมาริต ว่า ขอให้เก็บหลักฐานข้อมูลให้หมด นี่เป็นการยิงแบบนี้ไม่ใช่การล็อกเป้าหมายทางทหาร เพราะถ้าล็อคเป้าหมายทางทหารจะไม่ได้มาเป็นแบบนี้ อันนี้ยิงมั่วซั่ว ยิงโรงพยาบาลแบบนี้เขาไม่ทำกัน
จากนั้นเดินมาดูจุดที่ลูก ระเบิดตกหลังหอพักแพทย์พยาบาล ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งระหว่างทาง ที่เดินมาตรวจสอบนายอำเภอพนมดงรักได้ หยิบเศษระเบิด BM-21 ที่ยังหลงเหลือในพื้นที่มาให้ นายภูมิธรรมดู จากนั้นไปดูจุดที่ระเบิด โดยผอโรงพยาบาลได้รายงานว่า บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ เพราะเสียงระเบิด ต้องรับประทานยาถึง 51 คน พร้อมขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ทิ้งคนไข้แม้จะเกิดสถานการณ์เช่นนี้ อยู่ดูแลจนกว่าจะส่งตัวคนไข้ไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัย
จากนั้นได้เดินมาดูหลุมหลบภัย อีกจุดหนึ่ง พร้อมระบุว่า ส่วนนี้ต้องให้ติดพัดลมไม่งั้นจะอยู่กันไม่ได้ ขอให้มีการตรวจให้เรียบร้อยจุดไหนที่ต้องมีการซ่อมแซมก็ขอบอก