มทภ.2 เสียใจปมทหารรัวปืน อยู่ระหว่างเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณี พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่ง ทำร้ายประชาชนบาดเจ็บ2 ราย ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ว่า ต้องขอแสดงความเสียใจกับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ2ท่าน ซึ่งทราบว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ตัวน้องทหารที่ก่อเหตุกำลังติดตาม ด้วยการประสานงานการระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุเพิ่มเติม
ตอนนี้กำลังประกบตัวอยู่และจะควบคุมตัวได้ ทราบว่าเบื้องต้น อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว เนื่องจาก ยังไม่ทราบสาเหตุว่าน้องทหารคนดังกล่าวได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง ต้องดูเหตุผล และให้ความเป็นธรรม ในสภาวะสงคราม มีเรื่องความเครียด ในสนามรบอยู่แล้ว กองทัพ จึงจำเป็นต้องเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพจิตของกำลังพลแนวหน้า โดยคณะแพทย์พยาบาลที่จะคอยประเมิน ว่าใครมีความสุ่มเสี่ยง ยอมรับว่าเหตุการณ์ปะทะที่ผ่านมา ส่งผลต่อสุขภาพจิต กองกำลังพลที่อยู่แล้วหน้า ได้เน้นย้ำผู้บังคับหน่วย ให้ลงไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทั่วถึง
ทั้งนี้ ได้ส่งทีมแพทย์ไปดูแลกำลังพล โดยเฉพาะ คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุการสู้รบ ประเมินว่ากำลังพลใดที่มีเกณฑ์เสี่ยง แน่นอนว่าการสู้รบและเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อจิตใจ เป็นเรื่องที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้ว