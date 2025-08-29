พบอิทธิพลคาจิกิทำฝนกระหน่ำทางขึ้นภูทับเบิกทรุดอีก ล่าสุด จนท.เร่งซ่อมเปิดใช้ปกติแล้ว

เพชรบูรณ์ – พบทางขึ้นภูทับเบิก ทรุดอีก..หลังพายุคาจิกิแผ่อิทธิพลฝนตกต่อเนื่อง ก่อนหมวดทางหลวงหล่มเก่าเร่งซ่อมจนสัญจรได้ตามปกติแล้ว เผยปี 61 เคยเกิดเหตุดินสไลด์ครั้งใหญ่จนถนนแตกร้าวยาวหลายร้อยเมตร-บางจุดยุบตัวลึกร่วม 2 เมตรมาแล้ว
วันนี้(29 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถนนทางขึ้นภูทับเบิก บริเวณบ้านน้ำเพียงดิน หมู่ที่ 8 ต.บ้านเนิน เกิดรอยแตกและ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุคาจิกิ ที่ทำใหฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดการทรุดตัว ยุบตัวสร้างความหวาดหวั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่
ต่อมานายกองตรี พรพงษ์ ไหมแพง ชาญชัยภัครธากูร นายอำเภอหล่มเก่า ได้สั่งการฝ่ายความมั่นคงประสานหมวดทางหลวงหล่มเก่าเร่งเข้าตรวจสอบ ก่อนเร่งเข้าซ่อมแซมแก้ไขจุดเสียหายจนแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่เส้นทางขึ้น–ลงภูทับเบิกยังคงสัญจรได้ตามปกติแล้ว
ซึ่งนายเจษฎา ถนอมทัพ หัวหน้าหมวดทางหลวงหล่มเก่า พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริง พบว่า ช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ–อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ช่วงกิโลเมตรที่ 11+700 ถึง 11+750 ฝั่งซ้ายขาขึ้นภูทับเบิก เกิดการทรุดตัวบางส่วนของคันทาง สาเหตุจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการเคลื่อนตัว
ทั้งนี้ แม้การทรุดตัวล่าสุดจะไม่กระทบต่อการสัญจร และเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้วเสร็จ และเพื่อความปลอดภัยได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ยังคงเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเส้นทางขึ้นภูทับเบิกยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินสไลด์จากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
สำหรับรอยแยกที่เกิดขึ้นครั้งนี้ อยู่ในพื้นที่เดียวกับจุดเสี่ยงที่เคยเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ครั้งใหญ่เมื่อปี 2561 จากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ดินบนภูเขาอุ้มน้ำจนถล่มลงสู่ถนน ช่วงกิโลเมตรที่ 9+300 ถึงกิโลเมตรที่ 10+650 บ้านดอยน้ำเพียงดิน ต.วังบาล ส่งผลให้ถนนแตกร้าวยาวหลายร้อยเมตร บางช่วงยุบตัวลึกกว่า 2 เมตร ดินสไลด์กินผิวทางเกือบครึ่งเลน การสัญจรถูกตัดขาด ทางหลวงต้องปิดเส้นทางไม่มีกำหนดและอพยพชาวบ้านออกจากแนวสไลด์
จากนั้นแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมกับกรมทางหลวงและผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเทคนิค ได้เร่งสำรวจ วิเคราะห์สภาพชั้นดิน และวางแผนซ่อมแซมเชิงโครงสร้างแบบถาวร โดยก่อสร้างกำแพงกันดิน เสริมโครงสร้างถนน และจัดระบบระบายน้ำใต้ผิวทาง รวมถึงเปิดเส้นทางเลี่ยงชั่วคราว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง กระทั่งปลายปีเดียวกัน การซ่อมใหญ่แล้วเสร็จ ถนนกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติ พร้อมติดตั้งมาตรการป้องกันดินสไลด์และป้ายแจ้งเตือนตลอดเส้นทาง