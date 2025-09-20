“หล่มสัก-ตาลเดี่ยว”ระทมซ้ำ!น้ำป่าสักทะลักล้นตลิ่ง ท่วมย่านเศรษฐกิจอีกรอบแล้ว

เพชรบูรณ์ – แม่น้ำป่าสัก เพิ่มไม่หยุด..ทั้งล้นตลิ่ง-ซัดพนังกั้นริมฝั่งพัง มวลน้ำทะลักท่วมชุมชน-ย่านเศรษฐกิจเมืองหล่มสัก/ตาลเดี่ยว ซ้ำอีกรอบ
วันนี้ (20 ก.ย.) ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนถนนฝั่งขาขึ้นโคกสะอาด และขาขึ้นโรงงานน้ำตาลศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แต่รถเล็กยังใช้งานได้และระดับน้ำยังคงที่
ส่วนที่ อ.หล่มสัก ซึ่งมีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่หมู่ 4 ต.ท่าอิบุญ ล่าสุดระดับน้ำค่อยๆ ลดลง แต่ฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายพื้นที่หมู่ 5 ต.ห้วยไร่ ระดับน้ำยังคงสูงกว่าสันฝายมากถึง 4.40 เมตร และสูงกว่าระดับวิกฤติ 0.90 เมตร ทำให้มีน้ำเข้าท่วมหลายพื้นที่ใน ต.ห้วยไร่ ต.สักหลง และมวลน้ำจะไหลเข้าเทศบาล ต.ตาลเดี่ยว และเทศบาลเมืองหล่มสักทำให้ทางจังหวัดได้แจ้งเตือนภายในระดับเตือนภัยสีแดง ขณะที่บริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำเพิ่มขึ้นโดยอยู่ในระดับ 9.04 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.74 เมตร (ระดับตลิ่ง 8.30 ม.) ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและไหลเร็ว
กระทั่งเวลาประมาณ 09.00 น. ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นเหนือตลิ่ง 1.18 เมตร จนล้นแนวกระสอบทรายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก เข้าท่วมชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทร ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนท่ากกโพธิ์ ชุมชนในเมือง และชุมชนศรีมงคล ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยกรมชลประทานคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะทรงตัวเวลาประมาณ 14.00 น.ของวันเดียวกันนี้
เวลา 11.00 น.วันเดียวกันมีรายงานระดับน้ำแม่น้ำป่าสัก ณ สถานี S3 สะพานตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก อยู่ที่ 9.63 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 1.33 เมตร น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก และเทศบาล ต.ตาลเดี่ยว โดยเฉพาะหมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอยางต่อเนื่อง ล่าสุดสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์วิกฤต (ธงสีแดง) โดยเริ่มมีน้ำล้นข้ามผนังกั้นน้ำถาวรและเวลา 11.55 น.กระแสน้ำได้ซัดพนังกั้นน้ำบริเวณหน้าสวนดงตาลจนพังเสียหาย ทำให้น้ำทะลักเข้าสู่ตลาดหล่มสักแล้ว
อย่างไรก็ตามก่อนน้ำจะทะลักไปถึงเขตเทศบาลทางกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบูรณาการกับเทศบาลเมืองหล่มสัก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อ.หล่มสัก และชาวบ้าน ได้ระดมกำลังกนขนกระสอบทรายทำแนวเสริมคันกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำป่าสักในพื้นที่หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนขนย้ายข้าวของไปอยู่ในระดับที่สูงแล้ว
รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้มูลนิธิร่วมกตัญญูพุเตย จ.เพชรบูรณ์ ได้ช่วยเหลือรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ สีน้ำตาล ถูกน้ำซัดจนตกขอบถนนบริเวณใกล้สะพานวังชะอม หมู่ 10 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ สภาพรถเกือบถูกกระแสน้ำพัดจมลงไปในคลอง แต่ทางหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือลากจูงร่วมกับรถไถของชาวบ้านได้ทันจุงสามารถนำรถกระบะคันดังกล่าวขึ้นมายังที่ปลอดภัยได้ในที่สุด.