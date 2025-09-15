คึกคัก! คนสุโขทัยแห่เล่นน้ำท่วมถนนหนองโนน ชาวบ้านติดเกาะ ต้องใช้เรือเข้าออกหมู่บ้าน

สุโขทัย - กลายเป็นแลนด์มาร์ก-จุดท่องเที่ยวไปแล้ว..ทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาว-ครอบครัวชาวสุโขทัย มากันคึกคักทุกวัน พากันเล่นน้ำท่วมถนนหนองโนน-กงไกรลาศ พื้นที่หน่วงน้ำบางระกำโมเดล ที่ยังมีน้ำท่วมขังกว่า 12,000 ไร่-ชาวบ้านติดเกาะต้องใช้เรือเข้าออกหมู่บ้านทุกฤดูน้ำหลาก
วันนี้(15 ก.ย. 68) แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ จ.สุโขทัย จะคลี่คลายลงแล้ว แต่บ้านหนองโนน หมู่ 8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ ซึ่งอยู่ในเขตโครงการบางระกำโมเดล-พื้นที่หน่วงน้ำเหนือ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กว่า 12,000 ไร่ จนกลายเป็นทะเลสาบ
ชาวบ้าน 20 หลังคาเรือนอยู่ในสภาพติดเกาะ ต้องอาศัยเรือหางยาวในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน และส่งลูกหลานไปโรงเรียน เช่นเดียวกับฤดูน้ำหลากแทบทุกปีที่ผ่านมา
ขณะที่บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองโนน ที่ถูกน้ำท่วมยาวเป็นกิโล ก็ได้กลายเป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ทุกวันจะมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมาก ก็พากันมาเดินเล่น ถ่ายรูป นั่งชิลสังสรรค์กับเพื่อนๆ พักผ่อนในยามเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยเกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในพื้นที่คอยแวะเวียนตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยเป็นระยะ