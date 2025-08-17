“สิริพงศ์” ไม่ตลกซัด "จิรายุ" เพิ่งรู้หรอกลับลำเชิญล็อบบี้ยิสต์เขมร ชี้เอาแต่กระแสเรียกเสียงเฮFCเกินไป

แกนนำภท. ไม่ตลก ถาม “โฆษกรัฐบาล” เพิ่งรู้เหรอ ปมกลับไปกลับมา เชิญ ล็อบบี้ยิสต์ เขมร เหยียบแผ่นดินไทย สับบริหารงานตามอารมณ์ มัวแต่จะเอากระแส เรียกเสียงเฮจาก FC เกินไป
วันนี้ (17ส.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ แกนนำพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณี นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลับไปกลับมา ถึงกรณีเชิญ ล็อบบี้ยิสต์ เขมร เหยีบแผ่นดินไทย ว่า บริหารงานตามอารมณ์ จะเอากระแส เรียกเสียงเฮจาก FC เกินไป
รู้ตั้งแต่แรก ว่าไม่ใช่นักข่าว ชาวบ้านดูข่าวยังรู้เลย ว่า เขมร จ้างมา ก็ทำเป็นไปชวนเขามา พูดทำนอง “เมิงมาซิ เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่น” ที่พีค คือ แม่มดันบ้า บอกจะมา
เอาไงละทีนี้ ก็เลยต้องบอกว่า ไม่ต้องมาแล้ว ไม่ต้อนรับ เพราะไม่ใช่นักข่าว นายสิริพงศ์ ทิ้งท้ายว่า “อ่าว พี่เพิ่งรู้เหรอ”