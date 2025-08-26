พายุ"คาจิกิ"แผ่อิทธิพลถึงเชียงใหม่ทำฝนตกหนักโครมแรกทำหลายจุดทั่วเมืองจมน้ำแล้ว

เชียงใหม่-พายุคาจิกิ เริ่มออกฤทธิ์ถึงเชียงใหม่แล้ว ทำฝนตกหนักนานนับชั่วโมงโครมแรก ทำน้ำท่วมขังหลายจุดทั่วตัวเมืองทั้งจุดซ้ำซากและจุดใหม่ คาดท่ออุดตันไม่ได้รับการขุดลอกบำรุงรักษา นอกจากนี้พบน้ำป่าดอยสุเทพหลากท่วมถนนด้วย เบื้องต้น จนท.เร่งคลี่คลายปัญหา ขณะที่สภาพอากาศยังมืดครึ้ม โอกาสสูงฝนถล่มซ้ำ
รายงานข่าวแจ้งว่าช่วงเที่ยงวันนี้(26ส.ค.68) อิทธิพลจากพายุคาจิกิ ทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์และแจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยฝนที่ตกต่อเนื่องนานเป็นชั่วโมง ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดทั่วตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอย่างเช่นย่านชุมชนศรีปิงเมือง ขณะเดียวกันพบว่าหลายจุดและถนนหลายเส้นทางในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ตามปกติแล้วไม่เกิดน้ำท่วม ปรากฏว่าในครั้งนี้กลับเกิดน้ำท่วมขังหลายจุด
ทั้งถนนราชภาคินัย และถนนราชดำเนินตั้งแต่แยกกลางเวียง หน้า สภ.เมือง ไปจนถึงหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีน้ำท่วมขังรอการระบาย น้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ถนนช้างคลาน ถนนศิริมังคลาจารย์ ถนนท่าแพ ถนนเจริญประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดถนนชั่วคราวเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเพื่อให้รถสัญจรตามปกติ นอกจากนี้ยังมีถนนอีกหลายเส้นทางอย่างเช่นถนนช้างคลาน กาดก้อม และใต้สะพานทางลอดป่าแดด ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำท่วมขังซ้ำซาก ก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายเช่นกัน
โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าฝนที่ตกหนักลงมาประมาณ 1 ชั่วโมงนั้นทำให้น้ำท่วมขังถนนในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะในเขตใจกลางเมืองหรือในเขตคูเมืองเชียงใหม่ด้านใน สาเหตุพบว่าน้ำไม่สามารถระบายลงท่อระบายน้ำได้ หลายจุดไม่ได้ทำการลอกท่อระบายน้ำมาหลายปี ทั้งนี้ชาวบ้านที่หน้าวัดเจดีย์หลวง ถนนพระปกเกล้า ถูกน้ำที่เอ่อล้นจากถนนเข้าท่วมในเขตตัวบ้าน บอกว่าปกติจะท่วมเฉพาะฝนตกหนักในเขตตัวเมืองแช่นานๆ กว่า 1 ชั่วโมง แต่ครั้งนี้ตกลงมาประมาณครึ่งชั่วโมง กลับพบว่าน้ำระบายลงท่อไม่ทัน และพบว่าท่อน้ำบนถนนสายนี้เต็มทุกท่อจนน้ำทะลักขึ้นจากท่อลงมาท่วมถนน
ส่วนถนนหลายสายในเขตคูเมืองเชียงใหม่ทั้งด้านนอกและด้านในถูกน้ำท่วมขังจนรถติดเป็นทางยาวซึ่งเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมถนนหลายสายจนต้องปิดการจราจร และยังมีการทำถนนลาดยางในหลายจุดด้วยกัน ทำให้ตอนนี้การจราจรในเขตตัวเมืองถือว่าโกลาหลอย่างหนัก ยิ่งหากถึงเวลาเลิกเรียนและเลิกงานยิ่งจะทำให้วิกฤติหนักขึ้นอีก ทั้งนี้ประชาชนที่จะเดินทางต้องวางแผนล่วงหน้า
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าจากการตรวจวัดจากเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยารายงาน พบกลุ่มฝนขนาดใหญ่เคลื่อนตัวเข้าสู่เขต เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอิทธิพลพายุ “คาจิกิ” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก จนน้ำเริ่มเอ่อล้นและรอการระบาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเปิดเครื่องสูบน้ำ ทำการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาสถานการณ์
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าน้ำจากดอยสุเทพ ได้ไหลลงมาตามท่อ และตามถนนสุเทพส่งผลกระทบต่อการสัญจร โดยในช่วงบ่ายสภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงมืดครึ้มและมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโอกาสสูงที่ฝนจะตกหนักอีกในช่วงค่ำคืนนี้.