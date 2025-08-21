มาได้ไง!คนเชียงใหม่งงฝูงห่านโผล่หากินในคูเมืองพร้อมสร้างคอกกักเสร็จสรรพ-เทศบาลโผล่รับทดลองแนวคิดปรับปรุงคุณภาพน้ำ

เชียงใหม่-สงสัยแลนด์มาร์คใหม่!คนเชียงใหม่งงเจอฝูงห่านไม่ทราบเจ้าของโผล่หากินอย่างอิสระในคูเมืองเชียงใหม่ พร้อมสร้างคอกกักไว้เสร็จสรรพ ขณะที่สังคมออนไลน์ทวงติงและทวงถามความเหมาะสม ด้านส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ เผยตัวยอมรับเป็นเจ้าของ ระบุเป็นการทดลองวิธีกำจัดจอกแหนและวัชพืชเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
วันนี้(21 ส.ค.68) รายงานเชียงใหม่แจ้งว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาบนถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ ช่วงทางด้านทิศตะวันตกของประตูเชียงใหม่ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ต่างแปลกใจเมื่อพบเห็นว่ามีการนำฝูงห่านจำนวน10ตัว มาเลี้ยงไว้ในบริเวณดังกล่าว โดยปล่อยให้ฝูงห่านใช้ชีวิตหากินอย่างอย่างอิสระในบริเวณคูเมือง พร้อมมีการสร้างคอกไม้ไผ่ไว้ริมคูเมืองด้านในสำหรับกักฝูงห่าน ซึ่งเบื้องต้นไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ ขณะที่นายธีรวุฒิ แก้วฟอง อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก "ธีรวุฒิ แก้วฟอง-Teerawuth Kaewfong" เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเช่นกัน
โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า "พักเรื่องงบประมาณเครียดๆ มารับชมสิ่งที่น่าสนใจ
เมื่อวานนี้มีผู้พบฝูงห่านจำนวนหนึ่ง อาศัยอยู่ในคูเมือง!!! ย้ำว่า เลี้ยงกันที่นั่น พร้อมกรงห่านริมน้ำ สอบถามคนแถวนั้นไม่ทราบว่า ห่านของใคร
แต่มีท่านนึงบอกว่า เทศบาลอาจจะเอามาเลี้ยง เพราะน้ำคูเมืองแถวนั้นค่อนข้างสกปรกและมีสีเขียวดังสระมรกต ห่านจึงเป็นนวัตกรรมกำจัดน้ำเสีย ซึ่งไม่น่าจะจริงมั้งครับ ใครจะไปเชื่อ!!!!!!
ยังไงก็ขอฝากตรวจสอบ ถ้าเป็นเอกชนนำมาเลี้ยงก็ขอให้ย้ายไปยังสถานที่ที่เหมาะสมน่าจะดีกว่า แต่ถ้าเป็นของหน่วยงานราชการจริงตามที่ชาวบ้านสันนิษฐาน ก็คงต้องบอกว่า อิหยังวะ??" ซึ่งโพสต์ดังกล่าว มีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก โดยนอกจากตั้งข้อสงสัยว่าผู้ใดเป็นเจ้าและความเหมาะสมแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ต่างตำหนิและไม่เห็นด้วย
ขณะที่วันนี้(21 ส.ค.68) จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่คูเมืองช่วงทางด้านตะวันตกของประตูเชียงใหม่ พบว่าฝูงห่านสีขาวจำนวน 10 ตัว ถูกปล่อยออกจากคอกกักให้ใช้ชีวิตและหากินอย่างอิสระ ทั้งลอยตัวอยู่บนน้ำในคูเมืองและเดินอยู่ริมตลิ่ง ซึ่งเป็นที่แปลกตาของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา เพราะไม่เคยพบเห็นมาก่อน ซึ่งบางคนมีการแวะถ่ายภาพกับฝูงห่านด้วย โดยจากการสอบถามพ่อค้าที่ขายของอยู่บริเวณดังกล่าว บอกว่า เพิ่งเห็นว่ามีการนำฝูงห่านถูกนำมาเลี้ยงพร้อมสร้างคอกกักไว้บริเวณนี้ ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของและนำมาเลี้ยงตรงนี้ได้อย่างไรหรือเพื่ออะไร ทั้งนี้ยอมรับว่ารู้สึกแปลกตา และเบื้องต้นฝูงห่านไม่ได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆ ทั้งในเรื่องกลิ่นเหม็น,สิ่งสกปรกหรือเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุกับรถที่ผ่านไปมา ส่วนในระยะยาวยอมรับว่าไม่แน่ใจ
ด้านแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แจ้งว่า ฝูงห่านดังกล่าวเป็นของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเป็นการทดลองดำเนินการของส่วนช่างสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหา จอกแหนและวัชพืชที่ลอยปกคลุมบนผิวน้ำคูเมือง กระทบต่อการจัดการคุณภาพน้ำ และส่งผลต่อภูมิทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ จึงได้มีแนวคิดในการจัดการ จึงได้ทดลองด้วยวิธีการรักษานิเวศตามธรรมชาติ โดยเลี้ยงห่าน จำนวน10 ตัว บริเวณคูเมือง ด้านแจ่งกู่เฮือง เพื่อเป็นการควบคุม จอกแหนและวัชพืชต่างๆที่ขึ้นบนผิวน้ำในคูเมือง ซึ่งเป็นวิธีการทางธรรมชาติ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ผู้สัญจรไปมา โดยการดำเนินการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยขอขอบคุณในข้อห่วงใยจากทุกภาคส่วน และพร้อมปรับปรุงการดำเนินการเพื่อดูแลรักษาและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.