ห่านลุยต่อ! "อัศนี" นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ย้ำทดลองเลี้ยงกำจัดวัชพืชปรับปรุงคุณภาพน้ำคูเมือง-จัด จนท.ดูแลพร้อมรับผิดชอบ

เชียงใหม่ - "อัศนี" นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ออกโรงแจงกรณีฝูงห่านโผล่หากินในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงประตูเชียงใหม่ ระบุเป็นการดำเนินการทดลองกำจัดจอกแหนและวัชพืชด้วยวิธีการธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ แก้ไขปัญหาที่มีมายาวนาน ย้ำจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา หากเกิดปัญหาพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง โดยเมื่อครบกำหนดระยะทดลอง 7 วันจะประเมินผลและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าควรเดินหน้าหรือไม่
วันนี้ (22 ส.ค. 68) นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ ช่วงบริเวณหน้าตลาดประตูเชียงใหม่ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการทดลองเลี้ยงห่านเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ด้วยวิธีธรรมชาติ โดยเลี้ยงปล่อยฝูงห่านจำนวน 10 ตัว ให้กินจอกแหน สาหร่ายสีเขียว และวัชพืชที่เป็นปัญหา ซึ่งเบื้องต้นกำหนดที่จะทำการทดลองเป็นระยะเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วานนี้ อย่างไรก็ตาม พบว่าหลังจากที่เริ่มทดลองปรากฏว่าคนเชียงใหม่และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่ความเหมาะสม, ความสมเหตุสมผลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า การนำฝูงห่านลงเลี้ยงในคูเมืองเชียงใหม่ เบื้องต้นจำนวน 10 ตัวในจุดดังกล่าวนี้เป็นโครงการของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการทดลองวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาจอกแหนและวัชพืชที่ลอยปกคลุมบนผิวน้ำคูเมือง กระทบต่อการจัดการคุณภาพน้ำ และส่งผลต่อภูมิทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ จึงได้มีแนวคิดในการจัดการด้วยวิธีการตามธรรมชาติ ด้วยการเลี้ยงฝูงห่านปล่อยให้กินจอกแหนและวัชพืชในคูเมือง พร้อมสร้างเล้ากักไว้ให้อยู่ริมตลิ่งและเตรียมสร้างเล้าให้อยู่กลางน้ำด้วย ซึ่งจะดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยนอกจากคูเมืองช่วงหน้าตลาดประตูเชียงใหม่แล้ว ยังเตรียมทดลองดำเนินการในคูเมืองบริเวณหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาดด้วย
สำหรับกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อกังวลต่างๆ นั้น นายอัศนีกล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คอยสังเกตการณ์และควบคุมดูแลความเรียบร้อยเป็นประจำ รวมทั้งการนำฝูงห่านกลับเข้าเล้ากักในช่วงกลางคืนด้วย ส่วนข้อเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับการขับถ่ายมูลของฝูงห่านว่าจะทำให้น้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนหรือไม่นั้น เชื่อว่าไม่เป็นปัญหา เพราะเมื่อห่านขับถ่ายลงในน้ำแล้วจะกลายเป็นอาหารปลา ซึ่งในเร็วๆ นี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมที่จะปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 40,000 ตัวลงในคูเมืองด้วยเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ส่วนกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปฝูงห่านขึ้นไปวิ่งอยู่บนถนนนั้น นายอัศนีกล่าวว่า ตามคลิปที่ปรากฏว่าเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังต้อนฝูงห่านกลับเข้าเล้า แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันแรกๆ จึงอาจทำให้ห่านมีอาการตื่นกลัวบ้าง คาดว่าน่าจะใช้เวลาปรับตัวกับสถานที่ใหม่ประมาณ 4-5 วัน และจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ ทั้งนี้หากเกิดกรณีฝูงห่านก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอุบัติเหตุกับรถที่สัญจรไปมา ทางเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมที่จะรับผิดชอบ ขณะที่เมื่อครบกำหนดการทดลองแล้ว จะมีการประเมินผลและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งว่าสมควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่