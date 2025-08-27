จีนอ่วม! ฝนถล่มหนักหลายภูมิภาคทำ 'ถนนหนทาง' พังเสียหายกว่า 16,000 ล้านหยวน

ฝนซึ่งตกลงมาอย่างหนักจากสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วในหลายภูมิภาคของจีนสร้างความเสียหายต่อถนนหนทางคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 16,000 ล้านหยวน (ราว 72,600 ล้านบาท) ตามข้อมูลที่กระทรวงคมนาคมจีนเปิดเผยวันนี้ (27 ส.ค.) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสุ่มเสี่ยงด้านสภาพอากาศกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เพิ่มแรงกดดันต่องบประมาณสาธารณะของจีน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว
หลี อิ่ง (Li Ying 李颖) โฆษกกระทรวงคมนาคมจีน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสียหายต่อถนนหนทางต่างๆ ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก และครอบคลุมพื้นที่ 23 มณฑล ภูมิภาค และเทศมณฑล หรือคิดเป็นกว่า 2 ใน 3 ของเขตการปกครองในจีน
ฤดูน้ำหลากเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ตามข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน และทำให้มีฝนตกหนักมากเป็นประวัติการณ์ทั้งในพื้นที่ตอนเหนือและใต้ของประเทศ
หลี่ ระบุว่า จนถึงขณะนี้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังของจีนได้จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินไปแล้วราวๆ 540 ล้านหยวน โดยมอบให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนำไปซ่อมแซมถนนเป็นการเร่งด่วน
กระทรวงบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของจีนระบุว่า รัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณอีก 5,800 ล้านหยวนเพื่อใช้ในการบรรเทาภัยพิบัติตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา และเฉพาะในเดือน ก.ค. เพียงเดือนเดียวจีนต้องเผชิญทั้งอุทกภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว และภัยแล้ง ซึ่งก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงถึง 52,200 ล้านหยวน
ฝ่ายบริหารท้องถิ่นของจีนซึ่งมีหนี้สินมหาศาล และต้องดิ้นรนจัดการกับภาระทางการเงินหลายล้านล้านดอลลาร์อยู่แล้วนั้น ขาดความพร้อมในการรองรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับพวกผู้บริหารที่มีงบประมาณจำกัดในการหาช่องทางจ่ายค่าบริการสาธารณะ สนับสนุนบริษัทท้องถิ่น และสร้างงาน
ที่มา: รอยเตอร์