ดักจับทั่วสุโขทัย!แก๊งขนยาจากเชียงรายจ่อส่งระยอง หนีด่านฯ-จนท.เข้ากงไกรลาศ สุดท้ายไม่รอด

สุโขทัย - ชุดสืบสวนสุโขทัย ดักทั่วเมือง..ก่อนรวบแก๊งขนยาจากเชียงรายจ่อส่งปลายทางระยอง เลี่ยงด่านฯบนเส้นทางสายหลักเข้าเส้นทางสายรองกงไกรลาศ เสุดท้ายโดนรวบทั้งรถนำ-รถขน พบเด็กสาววัย 16 ร่วมด้วย
ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสุโขทัยจับกุมผู้ต้องหา 3 คน ได้ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนวัดท่าฉนวน ม.1 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ประกอบด้วย 1. นายณัฐจักษ์ (ขอสงวนนามสกุล )อายุ 44 ปี 2. นายสุนทร (ขอสงวนนามสกุล )อายุ 40 ปี 3. น.ส.โชติกา (ขอสงวนนามสกุล )อายุ 16 ปี
พร้อมของกลาง คือ ยาบ้า จำนวน 396,000 เม็ด รถยนต์กระบะขนยาย้า ยี่ห้อโตโยต้า รีโว่แคป สีดำ ทะเบียนระยอง ที่ใช้บรรทุกยาบ้าจำนวน 1 คัน รถยนต์เก๋ง นำทาง ยี่ห้ออฮอนด้า แอคคอร์ด สีดำ ทะเบียน กทม.อีก 1 คัน
การจับกุมมีขึ้น หลังตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย รับแจ้งจาก ปปส.ภ.6 ว่าจะมีการขนส่งลำเลียงยาเสพติดผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย จึงได้ตั้งจุดตรวจสกัดจับทุกพื้นที่ ต่อมาพบรถต้องสงสัยลักษณะตรงตามที่รับแจ้ง จอดอยู่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนวัดท่าฉนวน ม.1 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 16 ก.ย.ที่ผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการตรวจค้นพบยาเสพติด 396,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะ
เบื้องต้นทราบว่า ขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ รับยาบ้ามาจากเชียงราย เตรียมลำเลียงส่งปลายทาง จ.ระยอง แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามแกะรอย ทำให้ขบวนการขนยาใช้เส้นทางรอง ขับเลี่ยงหวังเข้ากงไกรลาศ เพื่อหลบหนีการจับกุบ แต่ก็ไม่รอด
ล่าสุดมีรายงานว่า คนรับปลายทางที่จังหวัดระยอง ไหวตัว เนื่องจากผู้ส่งยาผิดพลาดเรื่องเวลา จึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหา พรบ.ยาเสพติด 3 คน ส่ง พงส.สภ.ท่าฉนวน จ.สุโขทัย และจะสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีต่อไป