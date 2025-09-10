ตร.ภาค 6 กวาดเรียบยานรก 3 จังหวัด 3 ล็อตใหญ่ ยึดทั้งไอซ์บลูเมจิก-ยาบ้า รวมกว่า 200 ล้าน

พิษณุโลก - ตำรวจภาค 6 กวาดเรียบยาเสพติด 3 ล็อต 3 จังหวัด..ยึดไอซ์บลูเมจิก 732 กก. ยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ด รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท หลังระดมกวาดล้างขบวนการค้ายาจากเหนือตอนบนล่องกรุง พบทั้งซุกซ่อนช่องลับ-ทิ้งของกลางหวังเลี่ยงตรวจค้น
วันนี้( 10 ก.ย.68) พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ 6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ รอง ผบช.ภ.6 นายสราวุธ ภักดี ผอ.สนง.ป.ป.ส.ภาค 6 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผวจ.สุโขทัย และ น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รอง ผวจ.กำแพงเพชร ร่วมกันแถลงข่าวที่ตำรวจภูธรภาค 6 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ถึงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมของกลางยาไอซ์ : 732 กิโลกรัม ยาบ้า : 4,199,709 เม็ด รถยนต์ : รถฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ 1 คัน
คดีแรก เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดบ้านเกาะรากเสียด อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 6 ก.ย.จับกุมผู้ต้องหาชาวเชียงใหม่ 3 ราย ที่ขับรถของกลางโตต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีดำ มีท่าทีพิรุธ ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด ในรถพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ 109 เม็ด ก่อนจะรับสารภาพนำทีมมาพร้อมด้วยบรรทุกลำเลียงยาเสพติด
กระทั่งต่อมาพบรถบรรทุก 10 ล้อ จอดรอไม่ยอมเข้าด่าน 3 กม. จึงนำกำลังตำรวจไปตรวจค้น พบว่ามีการดัดแปลงช่องลับใต้พื้นรถบรรทุกเพื่อยัดยาเสพติด จนสามารถตรวจยึดเป็นของกลางยาไอซ์ 703 กิโลกรัม ก่อนขยายผลไปยึดยาไอซ์เพิ่มอีก 29 กิโลกรัม ที่ จ.เชียงราย รวมยาไอซ์ทั้งสิ้น 732 กก. มูลค่ากว่า 219 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่ายาไอซ์ล็อตนี้เป็นชนิดใหม่ เรียกว่าบลูเมจิก น่าจะกำลังส่งเข้าตลาดให้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ภาคกลาง
คดีที่สอง วันที่ 7 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย พบรถต้องสงสัยเลี้ยวหนีด่านฯ แล้วนำของกลางไปโยนทิ้งป่ารกทึบริมทาง เมื่อเจ้าหน้าที่ตามไปตรวจสอบพบของกลางยาบ้าจำนวน 2,999,600 เม็ด จากนั้นได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย เป็นชาว จ.สุราษฎร์ธานี ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง สอบสวนพบว่าลำเลียงยาล็อตนี้จากชายแดน จ.เชียงราย ผ่านหลายจังหวัด ก่อนถูกสกัดจับได้ในที่สุด
คดีที่สาม วันที่ 26 สิงหาคม 2568 ประชาชนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบวัตถุต้องสงสัยใกล้สนามบิน อ.หล่มสัก เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบพบเป็นยาบ้า 1,200,000 เม็ด ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้อง
พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ 6 กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 6 ได้ดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสกัดกั้นลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณจุดตรวจยาเสพติด จากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศสู่พื้นที่ตอนใน กทม.และปริมณฑล สามารถจับผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดยาเสพติดของกลางจำนวนมาก
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันจะเดินหน้าสืบหาผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด พร้อมยกระดับมาตรการเข้มงวดในเส้นทางลำเลียง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เครือข่ายยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่ชุมชน เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ที่จะลำเลียงยาเสพติดผ่านเข้ามาในพื้นที่ โดยกำชับให้สังเกตยานพาหนะ ผู้ขับขี่ที่มีพิรุธ เพื่อตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป.