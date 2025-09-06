“รฐนน-อมรินทร์“ นำร่วมรอบสาม “สิงห์ บางกอก โอเพ่น“

รฐนน วรรณศรีจันทร์ และ อมรินทร์ กรัยวิเชียร นำร่วมที่สกอร์รวมคนละ 15 อันเดอร์พาร์ 195 หลังจบรอบสามกอล์ฟ“สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025” ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟอีกสามคนตามหลังเพียงสโตรคเดียว
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ร่วมกับ ไทยแลนด์ พีจีเอทัวร์ จัดการแข่งขันโคแซงชั่นรายการ "สิงห์ บางกอก โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนนี้ ที่สนามบางกอก กอล์ฟคลับ ระยะ 6,549 หลา พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
จบรอบสามปรากฎว่า รฐนน วรรณศรีจันทร์ เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 64 จากการทำ 8 เบอร์ดี้ เสีย 1 ดับเบิ้ลโบกี้ รวมสามวันมี 15 อันเดอร์พาร์ 195 เท่ากับ อมรินทร์ กรัยวิเชียร ที่เก็บเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 4 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว ขึ้นนำร่วมกันโดยมี ธันยากร ครองผา ผู้นำรอบสอง, ภูมิ ภัทโรพงศ์ และ สุทธินนท์ ปัญโญ ไล่จี้สโตรคเดียวที่สกอร์รวมคนละ 14 อันเดอร์พาร์ 196
โปรฟลุ้ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ เจ้าของแชมป์ในทัวร์ 3 รายการ เผยหลังขึ้นนำร่วมว่า “ตอนแรกตีมาดีมาก แต่ว่าที่หลุม 14 พาร์ 3 ซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำ ผมอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจ ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันบีบๆ โดยการตีเหล็กแบบนี้ วันนี้พลาดตีฉึกตกน้ำ แต่การมาได้เบอร์ดี้ที่หลุม 16,17 และ 18 พรุ่งนี้ก็วางแผนเหมือนเดิม ที่หลุท 14 ก็อาจจะเล่นช้าลงนิดหนึ่ง เพราะเป็นหลุมที่เราอาจจะกดดันนิดหน่อย”
ขณะที่ วรุณ เอี่ยมแก้ว อดีตแชมป์ปี 2023 และ บวร ชัยศรี หวดเข้ามาคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 64 สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 197 ตามมาที่อันดับ 6 ร่วม ส่วน ธนพล เจริญสุข ผู้นำในอันดับเงินรางวัลสะสม และนพรัฐ พานิชผล รั้งอันดับ 8 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 12 อันเดอร์พาร์ 198