อุบลฯ เฝ้าระวังระดับแม่น้ำมูลล้นตลิ่งจากอิทธิพลร่องมรสุม

จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าจับตาดูระดับแม่น้ำมูลที่สูงขึ้นจากอิทธิพลของร่องมรสุม พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำช่วยพื้นที่ลุ่มต่ำหากน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม
ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดด้านเหนือของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี วันนี้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี มีน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวาน ทำให้มีระดับน้ำสูง 5.28 เมตร แต่ยังต่ำกว่าตลิ่ง 1 เมตรเศษ และน้ำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นจากน้ำจังหวัดด้านเหนือที่ไหลมารวมกันที่จังหวัด
นายภพ ภูสมปอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งให้หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำจำนวน 5 เครื่อง ที่วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อสนับสนุนการสูบน้ำออกจากพื้นที่กลับลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีที่ระดับน้ำมีแนวโน้มจะล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนท่าบ้งมั่งและชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่มีร่องมรสุมพาดผ่านในระยะนี้