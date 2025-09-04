เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบายน้ำเป็น 1,500 แล้ว

ชัยนาท - กรมชลฯ แจ้งเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบายน้ำเป็น 1,500 แล้ว เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อน ยกของขึ้นที่สูง
วันนี้(4 ก.ย.) สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา น้ำเหนือที่ไหลหลากจากพื้นที่ตอนบนลุ่มเจ้าพระยา โดยเฉพาะลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยวันนี้แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2. จ.นครสวรรค์ มีปริมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 81 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ จ.ชัยนาท มีปริมาณ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้น 67 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานได้ส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน – แม่น้ำท่าจีน – แม่น้ำน้อย มีปริมาณรวมกัน 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อน ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท น้ำสูงขึ้น 17 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 13.08 เมตร(รทก) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.26 เมตร
ซึ่งระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่เพิ่มขึ้น แม้จะยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ในจังหวัดชัยนาท แต่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา บางจุดได้รับผลกระทบ มีน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนแล้ว และมีแนวโน้นที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำเพิ่มไปยังประชาชนในพื้นที่ ต.บางจัก ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด