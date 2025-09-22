แห่ชม “ม่านน้ำท้ายอ่างหลุบหนองนอ” หลังฝนชุก อบต.คำน้ำสร้างเล็งพัฒนาเป็นแหล่งเที่ยวแห่งใหม่

ยโสธร-คนแห่เที่ยวพักผ่อน “ม่านน้ำ” ท้ายอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ หลังฝนตกชุกน้ำล้นจนกลายเป็นม่านน้ำกลางลานหินกว้าง ดึงนักท่องเที่ยวมาชมความงาม และเล่นน้ำสนุกสนาม ด้านอบต.คำน้ำสร้าง เล็งพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ทำสาธารณูปโภค ทั้งห้องสุขา จัดเจ้าหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
ช่วงนี้พื้นที่ของจังหวัดยโสธร มีฝนตกลงมาต่อเนื่องทุกวัน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาภูถ้ำพระ บ้านภูถ้ำพระ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝนตกต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำล้นสปริงเวย์ไหลลงสู่ท้ายอ่างผ่านลานหินกว้าง ลดหลั่นกันลงไปจนมองเห็นเป็นม่านน้ำสวยงาม จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด หรือจะเป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินสำหรับคนที่ชื่นชอบสายน้ำและธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากระดับน้ำตื้น ส่วนใหญ่เป็นลานหินกว้างและแอ่งน้ำเล็กๆที่มีสายน้ำไหลผ่านลานหินเป็นระยะทางยาวกว่า 100 เมตร จนเป็นที่สนใจของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวและครอบครัว
ต่างพาบุตรหลานไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ มักจะมีชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่สนใจ ต่างพากันเข้าไปเที่ยวชมนั่งเล่นสัมผัสธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ ท่ามกลางสายน้ำที่เย็นสบาย
นายบรรณ์ดล ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ กล่าวว่าบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ แห่งนี้เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว แต่คนไม่ค่อยรู้จักว่ามีน้ำไหลผ่านลานหินที่สวยงามแบบนี้ เพราะปกติช่วงฤดูฝนของทุกปีเมื่อมีฝนตกลงมาจนทำให้ปริมาณน้ำในอ่างฯเพิ่มสูงขึ้น จะล้นสปริงเวย์แล้วไหลลงท้ายอ่าง ไปตามทางระบายน้ำก่อนจะไหลผ่านลานหินกว้างลดหลั่นกันลงไปจนกลายเป็นม่านน้ำที่สวยงาม เป็นที่สนใจของคนในพื้นที่ มักจะพากันเข้าไปเล่นน้ำพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติเป็นประจำทุกวัน
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ตรงจุดนี้สามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย เพราะระดับน้ำไม่ลึกจึงเหมาะสำหรับเด็กๆได้เล่นน้ำกัน ขณะนี้ตนได้จัดเตรียมห้องสุขา รองรับนักท่องเที่ยวและคนที่ไปเล่นน้ำไว้พร้อมแล้ว หลังจากนี้ถ้าหากมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ตนจะจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. และผู้นำชุมชนมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก แต่อยากขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดขยะที่ถือมา ก็ขอให้ถือกลับไปด้วย เพื่อความสวยงามของธรรมชาติ จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเข้าไปเที่ยวชมและเล่นน้ำได้ทุกวันในช่วงนี้