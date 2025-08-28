ชลประทานตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังอ่างใหญ่ 7 แห่งมีปริมาณมากถึง83.69% ของความจุ

ตราด – ชลประทานตราด เผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 7 แห่งช่วงเดือน ส.ค.2568 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 83.69% ของความจุทั้งหมด เชื่อเพียงพอใช้ตลอดปี แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงฝนหนัก
วันนี้ ( 28 ส.ค.) นายธำรงค์ศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด ได้เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และโครงการชลประทานต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์สูงหลายแห่งโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 7 แห่ง มีความจุรวม 184.065 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งปัจจุบันมีน้ำอยู่ที่ 154.045 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 83.69% ของความจุ และสามารถใช้การได้จริง 145.022 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 14.201 ล้าน ลบ.ม. หรือ 97.85% ของความจุ และโครงการพระราชดำริอีก 3 แห่ง มีปริมาณน้ำเต็มความจุ 100%
ทั้งนี้การจัดสรรน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี 2568 มีแผนการใช้น้ำที่ 117.696 ล้าน ลบ.ม. และล่าสุดมีการใช้น้ำจริงแล้ว 107.863 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 91.64 ของแผน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 81.62% หรือกว่า 96 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่การอุปโภค–บริโภคคิดเป็น 4.32% และรักษาระบบนิเวศ 13.74%
ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานตราด ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ว่า กรมชลประทานได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่องเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำใน จ.ตราด ขณะนี้อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง และเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันผลกระทบทั้งต่อพื้นที่เกษตร ระบบนิเวศ และชุมชนในลุ่มน้ำหลักของจังหวัด
อย่างไรก็ตาม สถานีอุตุนิยมวิทยาคลองใหญ่ รายงานสถานการณ์ฝนตกและฝนสะสมว่า จ.ตราด มีฝนสะสมในเดือน ส.ค.2568 จำนวน 927.3 มม. และฝนสะสมรวมทั้งปีคาดว่าจะมีจำนวน 3,706.1 มม. และในสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. -2 ก.ย.2568 ภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง และวันที่ 30 ส.ค. -2 ก.ย. 2568 จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่……