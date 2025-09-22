(คลิป)1 ต.ค.นี้สายลุยห้ามพลาด “ภูกระดึง” เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วเด้อ ซักซ้อมรับแขกเยือนรอบด้าน

เลย - อีกไม่กี่วัน “ภูกระดึง” เปิดป่าให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติได้แล้ว ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับทุกด้าน ทั้งที่พัก ร้านค้าบริการและการจัดการขยะ นักท่องเที่ยวที่ขนขยะลงจากดอยยังมีประกาศเกียรติบัตรมอบให้เช่นเดิม
1 ตุลาคมนี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเริ่มเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวขึ้นท่องเที่ยวพักค้างบนยอดภูอีกครั้ง หลังปิดป่าไปนาน 6 เดือนเพื่อให้ผืนป่าฟื้นคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ ร้านค้า ร้านอาหารรวมถึงที่พักเองก็ถือโอกาสปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพถูกสุขอนามัยพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วสารทิศ
นายภูวนัย มูลแวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า ขณะนี้เราได้เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งซักซ้อมการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าให้พวกเขาได้จัดเตรียมวัตถุดิบหรือข้าวของที่จะนำขึ้นมาขาย โดยเน้นในเรื่องให้นักท่องเที่ยวช่วยรักษาความสะอาด และให้นักท่องเที่ยวได้เข้าโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และการนำถุงพลาสติกเข้ามา เราก็จะมีถุงผ้าให้เปลี่ยน เราก็ยังมีนำขยะลงมาจากยอดภูจะมีใบประกาศให้เช่นเดิมเหมือนทุกปี
ทางอุทยานฯ มีมาตรการในการปฏิบัติงาน และมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการของหายได้คืน lost and found โดยในปีที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้จัดทำกิจกรรมดีๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งของที่ตกหล่น/หล่นหายในระหว่างเส้นทางท่องเที่ยว และในบริเวณต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง คืนให้แก่เจ้าของ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและได้รับผลตอบรับที่ดีมาก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Park หรือ โทร. 0-4281-0833, 0-4281-0834