บานสะพรั่งรับวันแม่ "ทุ่งเอื้องลิ้นมังกร" ที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

เพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยภาพความงดงามของเอื้องลิ้นมังกร ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
"เอื้องลิ้นมังกร" ถือเป็นไฮไลต์ของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร พบในเขตหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวที่ภบ.1 (ภูหมู) ซึ่งมีระยะเวลาในการออกดอก ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี
เอื้องลิ้นมังกร เป็นกล้วยไม้ป่าขนาดเล็กที่มีความสวยงาม ลำต้นสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ใบเรียงอยู่ที่โคนต้น ดอกสีชมพูออกช่อที่ปลายยอด แยกเป็น3 แฉก ปลายแฉก แคบยาวคลายลิ้น
หลังจากออกดอกจะติดเมล็ด ต้นจะร่วงโรย หัวจะพักตัวสะสมอาหารเพื่อเจริญเติบโตในฤดูฝนปีถัดไป นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเช่นกัน
นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวที่ ภบ.1 (ภูหมู) ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สอบถามข้อมูล โทร. 042 620615 หรือ Facebook อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว - Phu Sa Dok Bua National Park
ที่มา : อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว - Phu Sa Dok Bua National Park จังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
