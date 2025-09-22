ทรู หนุนภาครัฐและ ปภ. พัฒนาระบบเตือนภัย “T-Alert” พร้อมเตรียมทดสอบแจ้งเตือนผ่าน True ID

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสนับสนุนภาครัฐและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการประชุมสัมมนาและประชาสัมพันธ์ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย “T-Alert” มุ่งยกระดับการเตือนภัยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ โดยทรูเร่งจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยแบบเซลล์บรอดแคสต์ (Cell Broadcast Service) ร่วมกับ ปภ. และ กสทช. จนเปิดใช้งานได้สำเร็จในปี 2568 พร้อมเผยแผนเตรียมจะทดสอบการแจ้งเตือนภัยผ่าน True ID โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนและเสียงประกาศ “pop-up” แสดงบนจอทีวีออนไลน์ในขณะที่ผู้ใช้กำลังรับชมรายการใด ๆ
T-Alert คือระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระจายข้อมูลสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง แม่นยำ และชัดเจน ระบบนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการข้อมูลภัยพิบัติและแนวทางปฏิบัติ โดยปี 2568 เป็นปีสำคัญที่ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี Cell Broadcast Service (CBS) เป็นครั้งแรก ซึ่งบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จนสามารถเปิดใช้งานได้สำเร็จ โดยระบบ CBS นี้เป็นหนึ่งในช่องทางการเตือนภัยที่สำคัญของ T-Alert
ทรูยังได้เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมด้วยการวางแผนจะทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน True ID สำหรับผู้ชมทีวีออนไลน์ เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมหลายช่องทางและเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
ปัจจุบัน ระบบ Cell Broadcast ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่
CBE (Cell Broadcast Entity) – ดำเนินการโดยภาครัฐ โดยมี ปภ. เป็นผู้มีอำนาจส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
CBC (Cell Broadcast Center) – ดำเนินการโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยทรู คอร์ปอเรชั่นได้ติดตั้งและพร้อมให้บริการแล้ว 100% ซึ่งเปิดใช้งานเรียบร้อย
นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์และกำกับดูแล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การแจ้งเตือนภัยโดยใช้ Cell Broadcast ซึ่งทรู คอร์ปอเรชั่นได้ร่วมมือกับ ปภ. และสำนักงาน กสทช. จะถูกส่งเมื่อเป็นภัยฉุกเฉินร้ายแรงที่เป็นภัยพิบัติ เหตุรุนแรง และภัยอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยำนี้ จะช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างทันท่วงที”
ระบบ Cell Broadcast หรือ CBS สามารถระบุพื้นที่การแจ้งเตือนได้ตั้งแต่ระดับจุดเล็ก ๆ จนถึงระดับจังหวัด ภาค หรือครอบคลุมทั้งประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ถือว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าการส่ง SMS แบบเดิม ทำให้การแจ้งเตือนถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ปัจจุบัน ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สำหรับการส่งสัญญาณเตือนภัยผ่าน CBS และมาตรฐานข้อความแจ้งเตือนภัย (Common Alerting Protocol: CAP) ครอบคลุมภัยพิบัติ 8 ประเภท ได้แก่ แผ่นดินไหว สึนามิ วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ภัยหนาว ภัยจาก PM 2.5 และเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ อีกทั้งกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานเพิ่มเติมอีก 6 ประเภทภัย อาทิ โรคระบาดในมนุษย์ อัคคีภัยและสารเคมีอันตราย ภัยจากกองกำลังนอกประเทศ ภัยจราจรและขนส่ง ภัยไซเบอร์ และภัยอื่น ๆ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2569